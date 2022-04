El 12 de abril comenzó en el condado de Fairfax (Virginia) el juicio de Johnny Depp contra su ex mujer, Amber Heard. | Fuente: EFE/AFP

Luego de años de disputa, el juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard comenzó el pasado 12 de abril en Estados Unidos. La expareja acudió al Tribunal del Condado de Fairfax, en el estado de Virginia, para darle fin a un vínculo conflictivo que pareciera no tener final.

El inicio de esta batalla legal fue la demanda que presentó Depp contra su exesposa, a raíz de un artículo que ella publicó en diciembre de 2018 en el diario The Washington Post; indirectamente, el actor fue acusado de violencia doméstica y su carrera se vio seriamente afectada.

Por tal motivo, el protagonista de "Piratas del Caribe" solicitó la suma de 50 millones de dólares para reparar el daño social. Sin embargo, Amber Heard no se quedaría de brazos cruzados; y a través de su defensa, presentó una contrademanda por 100 millones de dólares, argumentando ser víctima de una campaña de desprestigio por parte de su exesposo.

Los abogados advirtieron que este juicio televisado podría tardar unas seis semanas, lo que posiblemente se convierta en batalla sin tregua. Hasta la fecha, varias relevaciones han salido a la luz sobre la tormentosa relación que vivió la expareja, donde estarían involucradas otras personalidades.

Luego de años de disputa, el juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard comenzó el pasado 12 de abril en Estados Unidos. | Fuente: EFE

ALCOHOL, DROGAS E INFIERNO

La defensa de Amber Heard afirmó que la actriz vivió un infierno durante su matrimonio con Johnny Depp, convertido según ellos en un "monstruo" por la droga y el alcohol, con ataques de "ira" que culminaron en agresiones verbales, físicas y sexuales.

Depp ha reconocido haber consumido demasiadas drogas y alcohol, pero insiste en que nunca agredió a una mujer. Lo respaldan sus exparejas Vanessa Paradis y Winona Ryder. "Hubo discusiones y cosas así pero nunca llegué al punto de pegarle a Heard de ninguna manera", dijo Depp al jurado.

Sean Bett, un miembro de su equipo de seguridad y Keenan Wyatt, quien trabajó como ingeniero de sonido en muchas de sus películas, afirmaron que nunca vieron a Depp ser violento de ninguna manera. "Nunca he visto a Johnny agredir a nadie", dijo Wyatt. Por su parte Bett afirmó haber visto a Amber Heard lanzar una "botella de agua o un vaso de plástico" al actor.

La defensa de Amber Heard afirmó que la actriz vivió un infierno durante su matrimonio con Johnny Depp. | Fuente: EFE

ABUSO MUTUO

La tercera jornada de argumentos orales contó con el testimonio de la que fuera terapeuta de la expareja, Laurel Anderson, quien afirmó que en la relación hubo "abuso mutuo". Cabe resaltar que la especialista trabajó para el matrimonio durante 2015 y 2016, tanto en sesiones individuales como conjuntas.

"Ambos fueron víctimas de abusos en sus casas. Creo que él se mantuvo bajo control durante décadas hasta que con Heard se descontroló y se involucraron en lo que vi como un abuso mutuo", aseguró Anderson.

INSULTOS A SU IMÁGEN

Christi Dembrowski, hermana de Johnny Depp, asistió al juicio del actor y dio sus declaraciones a favor del artista. De acuerdo con ella, Amber Heard llamó “viejo y gordo” a la estrella de Hollywood cuando la reconocida marca Dior lo contactó para ser imagen de uno de sus perfumes.

"Amber Heard estaba incrédula y algo disgustada, y preguntó '¿Dior? ¿Por qué Dior querría hacer negocios contigo? Se trata de clase y estilo y tú no tienes estilo'. Fue una forma insultante de arruinar ese momento, el insulto se quedó allí" agregó Dembrowski.

Christi Dembrowski, hermana de Johnny Depp, asistió al juicio del actor y dio sus declaraciones a favor del artista. | Fuente: EFE

DEDO AMPUTADO

En el inicio de la segunda semana del juicio, el médico David Kipper y la enfermera Debbie Lloyd testificaron ante el tribunal y relataron lo que ocurrió en marzo del 2015 cuando Depp, perdió parte de uno de sus dedos de la mano tras una discusión con Heard.

El especialista recordó que tras recibir la alerta fue hasta la casa del actor para limpiarle la herida y posteriormente se lo llevó a la sala de emergencias. Además, dijo que le ordenó al personal que buscara en la casa el dedo y que fue el chef de Depp quien finalmente lo encontró.

Aún se desconoce lo que realmente ocurrió, pues al momento de los hechos solamente Heard y Depp estaban allí. Sin embargo, el actor aseveró que se cortó el dedo luego que Amber le lanzara una botella; la actriz negó las acusaciones y mencionó que Johnny se amputó parte del dedo al golpearse con su celular durante un ataque de rabia.



Tras ser acusada de violencia, la actriz dijo que Johnny se amputó parte del dedo al golpearse con su celular durante un ataque de rabia. | Fuente: EFE

EL VIDEO QUE PUEDE CAMBIAR TODO

La defensa del actor de "Piratas del Caribe", presentó un video donde se ve a Heard reunirse en el apartamento de la pareja con dos hombres: el magnate de la tecnología Elon Musk y el actor James Franco. Ambos están llamados a testificar a favor de Depp, para demostrar que tuvieron una relación con Heard mientras que todavía estaba casada con el actor de 58 años de edad.

Las imágenes corresponden a un día después de la supuesta pelea en la que Johnny Depp le dejó moretones a la actriz. De comprobarse la autenticidad del video, la contrademanda de $100 millones de dólares que lanzó la actriz contra su exesposo no prosperaría, dando un golpe favorable para el actor.



La defensa del actor de "Piratas del Caribe", presentó un video donde se ve a Heard reunirse en el apartamento de la pareja con dos hombres: el magnate de la tecnología Elon Musk y el actor James Franco. | Fuente: EFE

MIEDO A LO PEOR

Johnny Depp ha ido más allá en su defensa. En una de las recientes sesiones del juicio, el actor reveló que no terminó su relación con Amber Heard por miedo a que la actriz se suicidara.

"Me quedé porque no quería fallar. No quería lastimar a nadie. Especialmente a Heard. No quería romperle el corazón", agregó el actor tras recordar algunos episodios de su dura infancia, especialmente durante la separación de sus padres.

"Recuerdo que cuando mi padre dejó a mi madre, ella tuvo su primer intento de suicidio. Entonces tenía esa visión en mi cabeza de mi padre dejándola", mencionó.

HUELLA REPUGNANTE

El actor también acusó a Amber Heard de apagar un cigarrillo en su rostro; y que en otra ocasión, usó un pañuelo manchado de esmalte rojo para simular sangre y culparlo de haberle roto la nariz.

Igualmente, Depp recordó un día en el que, ya separados, acudió a la casa que compartían para recoger sus cosas y encontró "restos fecales humanos" en su cama. "Era tan raro y tan grotesco que solo pude reír", afirmó el actor.

