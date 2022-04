Johnny Depp en el sexto día del juicio donde se enfrenta a su exesposa, Amber Heard. | Fuente: EFE | Fotógrafo: EVELYN HOCKSTEIN / POOL

Johnny Depp aseguró que no terminó su relación con Amber Heard por miedo a que la actriz se suicidara. Esta declaración la hizo en el sexto día del juicio donde el actor enfrenta a su exesposa, a quien acusa de difamación.

El protagonista de "Piratas del Caribe" argumentó que Heard tenía una "necesidad de violencia y conflicto", por lo que, antes de acabar su relación, decidió empezar a crear un espacio conciliador entre ellos.

"Me quedé porque no quería fallar. No quería lastimar a nadie. Especialmente a Heard. No quería romperle el corazón", agregó el actor tras recordar algunos episodios de su dura infancia, especialmente cuando sus padres se separaron.

"Recuerdo que cuando mi padre dejó a mi madre, ella tuvo su primer intento de suicidio. Entonces tenía esa visión en mi cabeza de mi padre dejándola", mencionó.

QUERÍA ALEJARSE DE HEARD

Depp también reveló que en dos oportunidades estuvo a punto de abandonar el hogar que compartía con Heard. Sin embargo, aseguró que la actriz lo obligó a desistir de este intento con amenazas y escándalos públicos.

"Ella me detenía en los ascensores, lloraba y gritaba: 'sabes que no puedo vivir sin ti'. A veces, cuando iba a mi otra casa, ella aparecía gritando a las 4 o 5 de la mañana. Era incontrolable", dijo el actor. Miles de usuarios en Twitter han compartido fragmentos del jucio entre la expareja.



EL CONSUMO DE DROGAS

Johnny Depp contó más detalles sobre el comportamiento de Amber Heard, incluida la acusación de que bebía en exceso y consumía drogas ilícitas cerca de él, precisamente en el periodo en el que estaba tratando de superar sus problemas con el alcohol.

El actor sostuvo que Amber podía beber 2 botellas de vino por noche, sin problema; y no solo eso, sino que alega, la había visto consumir éxtasis y anfetaminas a lo largo de su relación.

"A ella le gustaba el MDMA, que es éxtasis, y los hongos. Ella también tomaba muchos medicamentos, había uno en particular que era muy rápido (en causar efectos)", acotó Depp al mencionar que este hecho originaba que Heard pierda el control.



