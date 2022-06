Roscoe “Fatty” Arbuckle, Robert Downey Jr. y Errol Flynn enfrentaron casos judiciales que marcaron sus carreras en Hollywood | Fuente: Robert Downey Jr / AFP - Errol Flynn / EFE

Tras el veredicto del jurado a favor de Johnny Depp en su juicio por difamación contra Amber Heard, vale conocer otros casos en los que estrellas de Hollywood han visto su carrera cambiar, para bien o para mal, a raíz de un proceso judicial.

Estos son los casos de Roscoe 'Fatty' Arbuckle, Errol Flynn y Robert Downey Jr., actores de tres épocas distintas de Hollywood, que debieron enfrentar juicios mediáticos que marcaron un antes y un después en sus carreras. Al repasar estos casos, vale preguntarse cómo continuarán las carreras de Amber Heard y Johnny Depp.

Roscoe Arbuckle

El actor y director de la etapa muda del cine Roscoe Arbuckle fue denunciado por violación y homicidio en 1921, cuando su carrera estaba en su mejor momento. Después de tres procesos judiciales, el jurado determinó su inocencia un año después de iniciado el primer proceso y le pidió disculpas públicas.

A pesar de esto, su carrera actoral no recobró el mismo brío. La cantidad de contratos no fue la misma y el actor, mejor conocido como 'Fatty', se dedicó a la dirección. Sin embargo, cuando su carrera parecía tomar vuelo nuevamente, gracias a nuevos contratos con Warner Bros., falleció de un paro cardiaco.

Roscoe 'Fatty' Arbuckle

Errol Flynn

Uno de los actores más populares de Hollywood entre fines de la década de los 30 hasta la de los 50 fue el australiano Errol Flynn, recordado por haber interpretado a Robin Hood. En 1943, cuando su carrera había alcanzado su punto más alto, fue denunciado por dos menores de edad por violación.

Entonces, contrató al mejor abogado que el dinero podía pagar: Jerry Giesler, quien se enfrentó con el inflexible fiscal Thomas Cochran. Durante cinco días, el juicio tomó primera plana de los diarios, hasta que en el sexto, Flynn fue declarado inocente. A diferencia Arbuckle, la carrera del australiano continuó por todo lo alto.

Errol Flynn | Fuente: EFE

Robert Downey Jr.

Los inicios de la carrera del intérprete de Iron Man estuvieron marcados su adicción a las drogas, que lo llevó a tener reiterados choques con la ley. Entre 1996 y 2001 fue arrestado numerosas veces por posesión de diferentes drogas e, incluso, armas. Finalmente, fue condenado a un año de prisión tras no presentarse a un examen toxicológico.

De nuevo en libertad tuvo una recaída. No obstante, en 2003, Robert Downey Jr. logró enderezar su vida gracias a distintos tipos de terapia que lo mantuvieron sobrio. Poco a poco, fue recuperando credibilidad en Hollywood. Ahora es uno de los actores más influyentes de la industria.

Robert Downey Jr. | Fuente: AFP

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.