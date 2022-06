Más allá de la decisión del jurado, tanto Johnny Depp y como Amber Heard fueron perjudicados en su carrera actoral. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: VALERIE MACON

El juicio de actores más mediático de los últimos años ha llegado a su fin. La justicia estadounidense ha declarado culpable por unanimidad a Amber Heard por difamación contra su exesposo Johnny Depp.

La sentencia del jurado incluye un pago de 15 millones de dólares por parte de la actriz al actor, pero también señala un pago de 2 millones de dólares por parte del popular ‘Jack Sparrow’ hacia su expareja por una contrademanda por declaraciones de su abogado.

Sin embargo, independientemente de ello, ambos actores han sufrido la marginación de las empresas con las que trabajan, siendo despedidos o liberados de su contrato por el caso legal. ¿De qué proyectos fueron separados?

Johnny Depp no volverá a ser un ‘Pirata del Caribe’

De acuerdo con el propio agente de Johnny Depp, Jack Whigham, al actor se le iba a pagar 22,5 millones de dólares por una sexta película de 'Piratas del Caribe', pero Disney descartó el proyecto después de que su exesposa lo acusara de abuso doméstico.

El testigo en la demanda aseguró que el acuerdo ya estaba por concluirse, pero el artículo escrito por Heard en un artículo de opinión de The Washington Post fue “catastrófico” para su carrera. Eso sí, dicho acuerdo fue verbal.

En los dos años posteriores a la publicación del artículo de opinión, entre diciembre de 2018 y octubre de 2020, Depp apareció en películas de estudio 'cero', dijo Whigham al tribunal.

El agente señaló que incluso cuando Depp fue elegido para el drama independiente 'Minimata', la película tuvo problemas después de que salió el artículo. "La financiación se volvió inestable, la tarifa de Johnny se redujo para salvar la película", agregó el agente.

Depp ganó un total de $38 millones entre 2017 y 2020 por su actuación.

Amber Heard y su futuro en ‘Aquaman’

Por el lado de la actriz, 'Aquaman 2' iba a ser el proyecto en donde volvería al estrellato con su papel de Mera. Sin embargo, el proceso judicial ha hecho que su participación sea incierta.

También en el juicio, Amber Heard declaró que Warner Bros. redujo su pepel en la secuela a estrenarse en 2023. “Obtuve un guion y luego nuevas versiones sin ciertas acrobacias que mostraban a mi personaje peleando con otro. Básicamente, se comieron una parte de mi papel. Eliminaron mucho”.

El jefe de la compañía, Walter Hamada, explicó que sí se pensó en buscar un reemplazo para Amber Heard, pero por una falta de química entre la actriz y el protagonista de la película, Jason Momoa.

