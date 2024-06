"Vi de frente la muerte": Ana Bárbara revela que casi se ahoga en las playas de Cancún

Se salvó de morir. Por medio de las redes sociales, la cantante mexicana Ana Bárbara compartió su terrible experiencia mientras disfrutaba de las playas de Cancún, previo a ofrecer un show en el lugar. La intérprete de Bandido contó qué sucedió tras alejarse de la orilla del mar.

"Tuve un incidente en el mar, tengo que reconocer que sentí miedo. Me fue llevando el mar, ahora sí que mar adentro, y tengo que decirles que vi de frente la muerte, pensé que ya me iba, pero un ángel muy hermoso llegó a rescatarme, un ángel hermoso se arriesgó y se metió al mar por mí", mencionó en sus historias de Instagram.

Ana Bárbara aseguró que fue imprudente de su parte al nadar en una zona alejada, mas aún cuando sabía que el oleaje estaba muy fuerte. "El mar estaba un poco rebelde. Saben que yo no soy confiada, soy una mujer que respeta mucho el mar, mejor dicho, creí que no lo soy, pero hoy me perdí y reconozco que confié de más y estoy aquí para agradecerle a todos los seres de luz, a todos los seres sagrados y a mi angelito que ya les contaré un día quién fue", dijo.

A pesar de que no mencionó el nombre de la persona que le salvó, etiquetó a su hijo José María, por lo que muchos de sus seguidores creen que fue él quien la ayudó. Al finalizar, terminó su experiencia compartiendo una reflexión.

"Mucha gente se va de este mundo porque confiamos y creemos que nosotros podemos. Hay cosas que sí, pero hay que tenerle, en este caso, mucho respeto a todo omnipotente, a todo lo que no sabemos que su fuerza no la medimos. Soy una muestra a mí misma que hay que ser muy humildes, que no se puede muchas veces contra el mar, en este caso".

¿Quién es Ana Bárbara?

Ana Bárbara, cuyo nombre real es Altagracia Ugalde Mota, es una cantante, compositora, productora y actriz mexicana, nacida el 10 de enero de 1971 en San Luis Potosí, México. Es conocida por su música en los géneros de música regional mexicana, ranchera y grupera. Ha tenido una exitosa carrera musical que abarca más de dos décadas, con numerosos álbumes y sencillos que han alcanzado el éxito en las listas de popularidad.

Entre sus canciones más populares se encuentran Lo busqué, Bandido, La trampa y La reina. Además de su carrera musical, Ana Bárbara ha participado en telenovelas y programas de televisión. Ha recibido varios premios y reconocimientos, incluyendo los Latin Grammy, por su contribución a la música. Conocida por su poderosa voz y su carisma en el escenario, continúa siendo una figura influyente en la música latina.

