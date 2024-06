Grupo 5 invitó a Tomás Suárez-Vértiz para cantar 'Degeneración actual' en Arequipa

Así como celebró sus 51 años en Lima, el Grupo 5 también hizo bailar a los arequipeños donde llevó a grandes invitados. Para su show, el último fin de semana, sorprendió a sus seguidores al presentar a Tomás Suárez-Vértiz. Como es de conocimiento, el joven busca mantener vivo el legado de su fallecido padre por lo que interpretó, junto a Christian Yaipén, el tema Degeneración actual.

"¡Hermosa noche en Arequipa! Muchísimas gracias, Grupo 5, por la invitación. ¡Son enormes!", escribió el cantante en sus redes sociales donde compartió unas fotos con el líder de la orquesta de cumbia. Sus seguidores no dejaron pasar la oportunidad y lo felicitaron con sus mensajes:

"Tienes la voz de tu papá", "Qué gran concierto", "Orgullo Peruano. Grande Tomás y toda la buena vibra para ti", "Qué gran sorpresa nos diste ayer, que bueno que el grupo te invitó. Te amamos en Arequipa, eres parte de nosotros", "Qué bueno que estés alado de un gran grupo muy querido por muchos y éxitos bendiciones para ti Tomás Suárez-Vértiz a brillar", "Tienes el éxito asegurado vas a ir muy lejos. Pedrito debe estar muy orgulloso de lo q estás haciendo bendiciones.... Aquí una fan enamorada de ti", fueron algunos de ellos.

Ya encaminado en iniciar su carrera musical, Tomás Suárez-Vértiz cuenta con la orientación del reconocido productor Manuel Garrido Lecca, quien trabajó con su padre en un principio. Hace unos días, lanzó su primera canción titulada Me recuerdas a alguien, compuesta en colaboración con su mánager, Pierre Aguilar.

"Ser un Suárez-Vértiz es muy lindo. Tan lindo como ser un Quispe, un Flores o un Sánchez. Es un orgullo ser el hijo de cada uno de nuestros padres", mencionó en entrevista con RPP.

Junto con Christian Yaipén, Tomás Suárez-Vértiz interpretó 'Degeneración actual'.Fuente: @tomassuarezvertizoficial

¿Qué dice Tomás Suárez-Vértiz sobre las comparaciones con su padre?

Durante su primera entrevista radial con el programa En Escena de RPP a fines de abril, Tomás Suárez-Vértiz, de 19 años, abordó el tema de las comparaciones con su padre, el legendario Pedro Suárez-Vértiz, quien ya no está presente. "Sé que habrá comparaciones, no es lo que busco, y no porque quiera saber quién es mejor o peor, es más, ni siquiera debería pensar en eso", aseguró.

Además, expresó su admiración hacia su padre: "Yo tengo claro que mi papá es la persona que más admiro y jamás intentaría compararme con él. Gracias a mi papá estoy donde estoy, él me ha enseñado todo lo que sé". Continuó diciendo: "Por el lado de los oyentes, las comparaciones no las busco, pero soy consciente de que las habrá y no me molestan, en lo absoluto".

Tomás Suárez-Vértiz presentó su primera canción en exclusiva para RPP

El joven cantante aprovechó la oportunidad para compartir un extracto de su nueva canción, Me recuerdas a alguien. La letra dice: "Conocí una chica que me llamó la atención, me miró a los ojos y me sonrió, me dijo: 'Me recuerdas a alguien que cantaba una canción y, cuando te veo, se me mueve el corazón'. Había una canción que me gustaba mucho".

"Creo que el amor es una de las fuentes más importantes para componer (...) Hay un mensaje oculto. Cualquier fanático de mi papá va a poder identificar de qué se trata la canción", explicó Tomás. "Esta es la historia de dos personas que se gustan y hay cierta energía que deriva al recuerdo de mi papá. Esto se explica utilizando los nombres y versos de sus canciones", expresó el joven artista.

