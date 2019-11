Anahí de Cárdenas confesó en un emotivo mensaje que padece cáncer de mama. | Fuente: Instagram

La actriz peruana Anahí de Cárdenas, conocida por haber protagonizado películas como “Dioses” y “Máncora”, reveló a través de sus redes sociales que el pasado 4 de noviembre fue diagnosticada con cáncer de mama, luego de realizarse su chequeo médico anual.

“El lunes me diagnosticaron cáncer de mama. Es raro decirlo todavía. Todavía no me la creo”, señaló la actriz de la cinta “¡Asu mare!” en un video que publicó en su cuenta de Instagram. La también bailarina indicó que días atrás descubrió que tenía una protuberancia en la zona del pecho derecho y, tras realizarse una mamografía y una resonancia magnética, su actual enfermedad fue finalmente detectada.

CONSERVA LA ESPERANZA

Durante su mensaje, Anahí de Cárdenas también afirmó que debió hacerse una tomografía y una biopsia —en la que se determinó que padece un carcinoma infiltrante—, además de otros exámenes que le permitan tratar el mal que padece.

Pese a la noticia, la actriz indicó en un texto que acompaña a su video que todavía mantiene la esperanza de superar esta enfermedad. Y, asimismo, pidió respeto a la manera en que afronta la noticia de este padecimiento. “De antemano, quiero pedir disculpas si estoy sonando un poco fría con el tema, pero nada, cada uno tiene su proceso y lo maneja como puede. Este es el mío”, puntualizó.

Por otro lado, De Cárdenas aseveró que no daría más declaraciones sobre su actual situación y pidió que la prensa guarde consideración con su enfermedad. "Espero los medios respeten mi privacidad, yo me encargaré de brindar la información como yo quiera brindarla. No voy a dar entrevistas hasta que me sienta bien como para darlas. Por favor respetar mi decisión. Gracias", aseveró en su mensaje.









UNA CARRERA MULTIFACÉTICA

Como se recuerda, Anahí de Cárdenas debutó como actriz en la serie “Esta sociedad”, transmitida durante el 2006. Su paso por programas de televisión también estaría marcado por su participación en telenovelas como "La Tayson, corazón rebelde" y algunas apariciones en la popular "Al fondo hay sitio" o "Lalola".

Asimismo, su experiencia como actriz de cine se consolidó al compartir roles con el actor Sergio Gjurinovic en "Dioses", un drama dirigido por Josué Méndez en el 2008, y al participar en filmes como "Máncora", de Ricardo de Montreuil, y "¡Asu Mare!", de Ricardo Maldonado. Este año, estuvo involucrada en la película "Aj Zombies!", dirigida por Daniel Martín Rodríguez.

En el 2009, De Cárdenas haría su aparición en el reality de canto y baile "El show de los sueños", dirigido por Gisela Valcárcel, donde demostró su talento para la danza. Una oportunidad que repetiría en otros programas de Valcárcel como "El show de los sueños: reyes del show" y "El gran show" (segunda temporada).

De igual modo, la reconocida actriz también realizó una carrera como cantante cuando en agosto de 2013 lanzó su disco pop "Who's That Girl", que incluyó su sencillo "Gemini", hecho videoclip. En el 2014, volvería al canto con otro tema titulado "Distancia".