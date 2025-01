"Es la persona más chistosa que he conocido": Andrea Meza, Miss Universo 2020, contrajo matrimonio

La modelo mexicana compartió su felicidad tras dar el "sí" a Ryan Proctor en una emotiva ceremonia en Naples, Florida. Rodeados de familiares y amigos, la pareja celebró su amor con una elegante recepción llena de momentos inolvidables.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La ex Miss Universo Andrea Meza ha dado un paso importante en su vida al contraer matrimonio con Ryan Proctor en una emotiva ceremonia. La modelo y presentadora mexicana, quien se coronó como la mujer más bella del mundo en 2020, compartió este momento especial con familiares y amigos cercanos.

Andrea y Ryan, quienes han mantenido una relación sólida y discreta, celebraron su unión en un evento lleno de amor y elegancia. A través de sus redes sociales, la exreina de belleza compartió imágenes del enlace, mostrando su felicidad y agradeciendo a quienes la han acompañado en esta etapa de su vida.

Desde que dejó atrás la corona de Miss Universo, Andrea Meza ha continuado su carrera en el mundo del entretenimiento y la moda, consolidándose como una figura influyente. Ahora, inicia un nuevo capítulo junto a Ryan Proctor, con quien ha demostrado una gran complicidad y amor.

"Ryan es la persona más chistosa que he conocido en mi vida. Me parece guapísimo, es mi mejor amigo. Me encanta pasar tiempo con él. O sea, para mí no hay momento en la vida que yo no quiera compartir con él; como que todo, todo lo que me pasa, él es la primera persona a la que le cuento, es la primera persona que pienso. Cuando algo sucede, ya sea bueno o malo, es como mi confidente. Nunca he entendido por qué hay gente que busca huir de su pareja, como planear unas vacaciones para separarme de él. Me encanta compartir con él", mencionó la modelo a ¡Hola!

La noticia de su boda ha emocionado a sus seguidores, quienes le han enviado mensajes de felicitación y buenos deseos para su matrimonio que fue 11 de enero, pero la revista recién soltó la primicia.

Ah Chihuahua felicita a nuestra embajadora Turística Andrea Meza y Ryan Proctor por su boda, muchas felicidades y lo mejor en esta nueva etapa que inician. pic.twitter.com/Vln7VEoJpC — ¡ah Chihuahua! (@ahChihuahua) January 13, 2025

Así fue la boda de Andrea Meza

Tras la emotiva ceremonia, la recepción inició las 6:30 de la tarde con un elegante cóctel para los invitados. El salón, bañado en una iluminación tenue y cálida, lucía una decoración sofisticada con arreglos florales en tonos pastel que adornaban cada mesa, creando una atmósfera acogedora y festiva. La cena de tres tiempos comenzó con una refrescante ensalada de frutos y legumbres, seguida de un exquisito Surf & Turf de langosta y papa como plato principal. Para el postre, los asistentes disfrutaron de un irresistible Chocolate Lava Cake acompañado de helado de vainilla, cerrando la velada gastronómica con un toque dulce e inolvidable.

En honor a sus raíces mexicanas, Andrea y su esposo, Ryan, fueron recibidos con la música vibrante de un mariachi, marcando el inicio de una celebración que se extendió hasta pasada la medianoche. Para esta ocasión, la novia sorprendió con un segundo vestido (diseñado por el dominicano Luis Domínguez), mientras los invitados disfrutaban de una noche llena de alegría.

El primer baile como esposos fue al ritmo del clásico L.O.V.E de Frank Sinatra, una canción con un significado especial en su historia. "No planeamos nada, no ensayamos coreografía ni nada extravagante. Simplemente elegimos una canción que nos encanta, que siempre cantamos y bailamos en casa, ya sea en la cocina o en la sala. Por eso, supimos que era la mejor elección para abrir la fiesta", compartió Meza, revelando que para este momento especial volvió a lucir el primer vestido que mandó a hacer.

Podcast recomendado Conexión, conversó con Tatiana Calmell, Miss Perú 2024 sobre sus expectativas de representar al Perú en el Miss Universo. Tatiana, modelo y actriz, dijo que toma con responsabilidad su elección, qué pondrá todo su esfuerzo por cumplir un buen papel, que se preparará muchos más y qué desde su posición tratará de ayudar a los que lo necesiten. Leer más Compartir Conexión | programa Share 00:00 · 00:00