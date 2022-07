Andrés García reveló padecer cirrosis, durante una reciente entrevista. | Fuente: Andrés García / Instagram

El actor dominicano Andrés García dio una entrevista con el programa televisivo “De primera mano”, de la televisión mexicana, donde habló sobre sus recientes problemas de salud, siendo la revelación más grave que sufre de cirrosis, una condición que afecta al hígado.

Al ser preguntado por su estado de salud, el actor de 81 años dijo que no se encuentra bien, pero sí mejor que el día anterior, cuando compartió un video en el que se le veía en cama, tras la caída que sufrió y que le abrió la frente.

“Desde hace muchos años me recomendaron amigos doctores –porque mis parrandas eran de dos semanas, quince días, etcétera–, ‘bájale, Andrés, porque te puede dar cirrosis y la cirrosis mata’. Pues no hice caso, y ahora resulta que tengo cirrosis, que es una cosa terrible”, comentó Andrés García.

Durante la entrevista, el actor también dijo padecer otros males, como la pérdida de la memoria inmediata, que le complica, entre otras cosas, tomar las pastillas que tiene recetadas. Asimismo, dijo estar perdiendo la audición; “casi no oigo”, manifestó.

Andrés García dice que luchará hasta el final

Durante la entrevista, Andrés García recordó cuando sufrió de leucemia y cáncer a la próstata, males que logró superar. En ese sentido dijo que, si bien se encuentra mal de salud y casi no puede caminar, va a luchar hasta el final.

De todas formas, informó que se encuentra poniendo en orden sus papeles. “Voy a hacer la lucha, pero estoy arreglando las cosas con Margarita [su esposa], no vaya a ser que me vaya yo de repente y la deje yo en el aire. Entonces, venimos de la notaría”, comentó.

Andrés García tras su fuerte caída

A los pocos días de haberse caído y golpeado la cabeza, Andrés García reapareció en su canal de YouTube, donde suele contar muy seguido anécdotas y hablar sobre su estado de salud. Allí, se pudo ver al actor notoriamente debilitado y con la herida en la frente, así como los cuidados de su esposa Margarita.

“Estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé. En este programa les muestro lo sucedido y todo lo que conllevo mi caída, consecuencia de mi estado de salud que va decayendo cada día más. Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final”, comentó el actor, notoriamente debilitado.

Sin embargo, en la entrevista para “De primera mano” se le escuchaba bastante mejor que en el video que compartió un día atrás.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x06 BETTY LA FEA deja Netflix en su mejor momento en el streaming

“Betty la fea” es de esas telenovelas entrañables que hicieron de las situaciones comunes un fenómeno televisivo. En este episodio comentamos qué es lo que más nos gusta (o no) de la telenovela creada por Fernando Gaitán, los villanos, personajes y hasta terminamos reflexionando sobre nuestras propias vidas (como siempre, ya nos conocen). Tú escucha no más.