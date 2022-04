Andrew Garfield se tomará un descanso tras el estreno de la serie “Under the Banner of Heaven”, que protagoniza.

Los últimos años de la carrera de Andrew Garfield han sido más que ajetreados: no solo participó en “Spider-Man: No Way Home” y “Tick, Tick... ¡Boom!”, por la que estuvo nominado al Oscar, también estuvo en “Los ojos de Tammy Faye” e hizo teatro. Por si fuera poco, próximamente protagonizará la serie de FX “Under the Banner of Heaven”, traducida como “Bajo el mandato del cielo”.

En una reciente entrevista con Marc Malkin, para Variety, el actor habló sobre esta nueva serie, pero también reveló que está por tomar un descanso. “Voy a descansar un poco… Necesito recalibrar y reconsiderar lo que quiero hacer a continuación y quién quiero ser, y solo ser un poco persona por un tiempo”.

Estas palabras se entienden mejor cuando, después, Andrew Garfield habla de la temporada de premios, y sobre la oportunidad que le dan de pasar el rato con personas que quiere y admira, así como formar parte de una conversación tan privilegiada. Sin embargo, señaló que necesita “ser un poco normal por un tiempo”.

Sobre “Under the Banner of Heaven”

La nueva serie que protagoniza Andrew Garfield, “Under the Banner of Heaven”, se estrena en los Estados Unidos el 28 de abril, y todavía no se ha anunciado cuándo se podrá ver en Perú.

Se trata de una adaptación del libro del mismo nombre, publicado en el 2003 por el escritor y periodista estadounidense Jon Krakauer. La serie consta de seis capítulos que han sido escritos por el ganador del Oscar Dustin Lance Black y Gina Welsh; sus directores son David Mackenzie, Courtney Hunt e Isabel Sandoval.

Andrew Garfield interpreta a Jeb Pyre, un detective mormón, que está investigando el asesinato de una madre y su hija, el cual habría sido perpetrado por seguidores de una facción fundamentalistas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, justamente mormones como Jeb.

