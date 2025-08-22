"No canta": Chechito coincide con Marisol y aconseja a Leslie Shaw tomar clases de canto

El joven cantante también fue interrogado respecto a la negativa de Leslie Shaw de grabar un tema con él.
El cantante Sergio Romero, más conocido como Chechito, respaldó a Marisol luego de sus recientes declaraciones en contra de Leslie Shaw, a quien cuestionó por su desempeño vocal en el escenario.
"Es una desafinada, ella no canta", dijo la 'Faraona de la cumbia' en el programa Amor y Fuego, donde además afirmó que Shaw utiliza playback durante sus presentaciones.
Consultado sobre si coincidía con la intérprete de La escobita, Chechito respondió: Sí, no canta... Le recomiendo que tome clases de canto".
"Tampoco quiero, felizmente no grabé nada con ella, me libré", señaló en declaraciones recogidas por Trome.
¿Chechito tuvo un 'affaire' con Leslie Shaw?
Hace poco, Chechito participó en el programa El valor de la verdad. Una de las preguntas que le hicieron fue si había tenido un romance con Leslie Shaw; sin embargo, el cantante no pudo responder porque sus acompañantes presionaron el botón rojo.
Por esta negativa a responder crecieron las especulaciones sobre un posible romance entre ambos. Al enterarse de la participación de Chechito, Leslie Shaw no pudo ocultar su incomodidad.
"Esta amistad se acabó. Que aprieten el botón y que no aclare que no pasó nada, sabiendo que yo tengo novio hace años, me parece de m*”, expresó.
Por si fuera poco, también lanzó una advertencia hacia el cantante: "Vas a tener que andar con más seguridad, porque cuando Leo (su pareja) vaya a Perú… Yo que tú, me mudo".
Ante las declaraciones de Shaw, Chechito aseguró no sentirse intimidado. "No camino solo, camino bien resguardado. Ya le pedí disculpas internas y públicas, no le voy a estar rogando", concluyó.