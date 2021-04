Angelina Jolie y Brad Pitt hicieron oficial su separación en el 2016. | Fuente: AFP

Angelina Jolie y Brad Pitt continúan en un largo proceso de divorcio desde que ambos confirmaran su separación en el 2016. Recientemente, la actriz de Hollywood ha hablado sobre cómo la ruptura con su esposo no solo quebró la vida familiar, sino que también se interpuso en su carrera profesional.

En una entrevista con Entertainment Weekly, la protagonista de “Maléfica” confesó que no ha podido dedicarse a dirigir en los últimos años ante la necesidad de estar presente para su familia en casa. “Me encanta dirigir, pero tuve un cambio en la dinámica de mi familia que no me permitió hacerlo durante algunos años”, cuenta.

De momento, Angelina Jolie se ve impedida de aceptar actividades laborales que le demanden mucho tiempo y, por lo tanto, ha tenido que dejar en pausa el sueño de convertirse en una directora reconocida. Como madre de seis hijos, la separación del actor Brad Pitt dejó la mayor parte de la tarea familiar en sus manos.

“Necesitaba hacer trabajos más cortos y estar en casa más tiempo, así que volví a hacer algunos trabajos de actuación. Esa es realmente la verdad”, admitió la ganadora del Oscar y agrega que la crianza, en su caso, es muy difícil: “Siento que me faltan todas las habilidades para ser una madre tradicional que se queda en casa”.

Angelina Jolie ha dejado un poco de lado su rol como cineasta, pero se mantiene vigente en la actuación con películas, la más reciente en la que ha participado en “Those Who Wish Me Dead”, que se estrenará simultáneamente para HBO Max y en cines el 14 de mayo. Este papel en específico fue muy duro para ella, porque interpreta a una mujer que no es muy maternal.

La separación de Angelina Jolie y Brad Pitt

En septiembre de 2016, Angelina Jolie y Brad Pitt comunicaron su separación luego de estar juntos durante 12 años. ¿Los motivos? Indicaron que habían “diferencias irreconciliables”, y una de estas sería la denuncia que interpuso contra el actor por abuso físico contra el mayor de sus hijos, Maddox.

El divorcio no aún no ha podido concretarse, pero legalmente ambas estrellas de cine se consideran solteros desde el 2019. Por esa razón, la custodia de sus seis hijos los llevó a enfrentarse nuevamente en un tribunal. Maddox (19), Pax (17), Zahara (16), John (14) y los gemelos Knox y Vivienne, de 12, viven actualmente con su madre.

