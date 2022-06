Anitta reveló que su padre superó el cáncer a pulmón. | Fuente: Composición

La cantante brasilera Anitta estuvo ausente de sus redes sociales, algo inusual en ella ya que siempre se ha mantenido activa compartiendo fotos. Sin embargo, hace unos días regresó para comunicar que se ha enfocado en su familia ya que su padre venció el cáncer.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de ‘Volver’ comunicó que tuvo que pasar un momento difícil, doloroso, pero tuvo un final feliz.

"¡Se acabó! La semana pasada me encontré de frente con la única cosa que puede hacer tambalear mi fortaleza: mi familia. Mi padre, mi mejor amigo, tuvo un derrame cerebral de repente al principio de la semana y las cosas pasaron muy deprisa", escribió Anitta.

Sin embargo, no solo el derrame lo afectaba, sino que los médicos encontraron cáncer en su pulmón. “Se actuó rápido, puso fecha a la operación en dos días y el milagro sucedió tan pronto como habían llegado las malas noticias", continuó la brasilera.

"El cáncer fue retirado por completo y hoy, después de nuevas pruebas, la biopsia de las pequeñas partes de alrededor fue muy positivo ¡y mi padre está 100% curado! ¡Los milagros ocurren!", escribió la intérprete brasilera’.

Este momento fue crítico para Anitta quien confesó que nunca se había sentido tan triste ni con tanto miedo.

Anitta rompe récord en Youtube con su tema "Envolver"

Después de convertirse en la canción más escuchada en el mundo, el éxito "Envolver", de la cantante brasileña Anitta es, también, el videoclip más visto de YouTube en la actualidad, con más de 140 millones de visualizaciones, informó este martes la plataforma.

La marca fue alcanzada el pasado jueves, en vísperas de la histórica presentación de la reina del pop brasileño en el icónico festival Coachella, que regresó este 2022 tras dos años de paralización para entregar su versión más latina, según explicó YouTube en un comunicado difundido este martes.

"En vísperas de su tan esperada presentación en Coachella, Anitta conquistó ese hecho tan importante. Son más de 140 millones de visualizaciones del videoclip, realmente un fenómeno que envolvió al mundo entero", destacó el gerente de asociaciones musicales del YouTube Music para América Latina, Walter Venício, en la nota.

La red social agregó que el video "sigue al alza en la plataforma hace más de siete semanas".

