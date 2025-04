Anjelica Huston revela que luchó contra el cáncer en privado y que, desde hace cuatro años, está "libre"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Con casi seis décadas de carrera en el cine, Anjelica Huston ha dejado papeles inolvidables: desde la hija de una poderosa familia mafiosa en El honor de los Prizzi (1985) hasta la aterradora Gran Bruja en la película de 1990. Hoy, mientras se prepara para un nuevo desafío en Ballerina, la actriz reflexiona sobre otro papel, quizás el más difícil de todos.

En una entrevista con People, Huston, de 73 años, revela por primera vez que luchó contra el cáncer en total privacidad. Tras seis años enfrentando su enfermedad en silencio y cuatro años desde que la superó, Huston siente que es el momento adecuado para compartir su historia, con la esperanza de inspirar a otros.

Anjelica Huston interpretó a Morticia Addams en 'Los locos Addams'.Fuente: Paramount Pictures

¿Cómo descubrió su diagnóstico de cáncer Anjelica Huston?

La actriz fue diagnosticada poco después del estreno de John Wick: Capítulo 3 – Parabellum en 2019. "Fue un momento muy serio para mí", confiesa. "Fue un gran shock, pero me hizo darme cuenta de lo que no debía hacer, de los lugares a los que no debía ir. Uno de esos lugares era tomarse la vida demasiado en serio. Así que ahora, cuando surge la oportunidad, me río y trato de no dramatizar las cosas".

Huston también revela sentirse "muy orgullosa" de haber superado el cáncer, aunque prefiere mantener en privado el tipo de cáncer que padeció. Además, cuenta que decidió abordar el tema porque considera que "hay algo muy liberador en sacarlo a la luz". "La vida es frágil y maravillosa. Y te da la sensación de que el mundo es grande, pero de algún modo, tú puedes enfrentarlo. Que estás lista para lo que venga", reflexiona.

Anjelica Huston dio vida a la icónica Gran Bruja en el clásico 'Las brujas' (1990).Fuente: Warner Bros. Pictures

¿Cómo se encuentra Anjelica Huston ahora?

Hoy, Huston asegura que está "libre" de cáncer. "Ya han pasado cuatro años, y eso significa muchísimo para mí", afirma. "Es algo fantástico. Estoy muy orgullosa de mí misma, y me siento muy afortunada. Mis médicos han sido maravillosos".

Cuando se enteró de que estaba libre de cáncer, Huston —quien aún se somete a exámenes regulares— celebró de una manera sencilla pero significativa: "Salí a mi jardín, olí las rosas y pensé qué inteligente fui".

Y no hay señales de que la actriz piense en frenar: "No me imagino algo así", asegura. Próximamente, interpretará a Lady Tressilian en la miniserie de tres episodios Hacia cero, basada en la obra de Agatha Christie, que se estrenará el 16 de abril en BBC iPlayer. Además, volverá a la pantalla grande en Ballerina, el primer spin-off de la franquicia John Wick, que se estrenará en junio.

Anjelica Huston interpreta a la directora en 'Ballerina' (2025), el primer spin-off de la franquicia John Wick.Fuente: Lionsgate Films

Mira el tráiler de Hacia cero a continuación...

