Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 20 de agosto | (San Bernardo) - "¿Es que no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno?"
EP 1053 • 12:19
Informes RPP
Informes RPP
De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú
EP 1321 • 04:17
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP208 | INFORMES | Trece congresistas habrían vulnerado la neutralidad, según informes de Fiscalización
EP 208 • 07:12

Farid Ode afirma que buscará "estar en paz" con Mariella Zanetti: "Me sentiría bien hablar con ella"

Farid Ode buscará conversar con Mariella Zanetti tras conflicto por su hija Gamille.
Farid Ode buscará conversar con Mariella Zanetti tras conflicto por su hija Gamille. | Fuente: Instagram (odejaramillo)/(lazanettioficial)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

"Siempre me llevé bien con la madre de mi hija", dijo Farid Ode afirmando que buscará conversar con Mariella Zanetti tras la pelea con su esposo Javier Blondet.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Farid Ode asegura que buscará conversar con Mariella Zanetti luego del conflicto generado, meses atrás, con el esposo de la ex vedette Javier Blondet. Esto, debido a las quejas de Gamille, la hija mayor de Farid y Mariella, por un supuesto maltrato psicológico de parte de su padrastro.

En efecto, el empresario cevichero aseguró que tendrá como objetivo estar “en paz” con su expareja Mariella Zanetti después de que esta contará intimidades de su relación con Ode en el programa El valor de la verdad.

Como se recuerda, Zanetti arremetió contra Ode por pelear el frente de su casa y golpear a su esposo generando una pelea callejera. No obstante, Farid mencionó ser “un hombre de paz”. “No he tenido ningún tipo de comunicación con Mariella. Siempre he sido un hombre de paz, de llevarme bien o conversar en algún momento con la madre de mi hija”, comentó.

En ese sentido, resaltó la buena relación que tenían ambos como padres por lo que estará pendiente de hablar con actriz y personalidad de televisión. “A mí no me quita la paz hablar con Mariella, al contrario, me sentiría bien hacerlo a mis 51 años. Ella es la madre de mi hija y en algún momento se dará esa conversación”, señaló a Trome.

Gamille es la hija mayor del empresario Farid Ode y la actriz cómica Mariella Zanetti.
Gamille es la hija mayor del empresario Farid Ode y la actriz cómica Mariella Zanetti. | Fuente: Instagram (odejaramillo)

Farid Ode arremetió contra Mariella Zanetti por ir al programa El valor de la verdad

Farid Ode arremetió contra Mariella Zanetti. El empresario de 51 años no dudó en cuestionar duramente a la madre de su hija mayor, Gamille, por participar en El valor de la verdad en julio de este año.

Ode calificó como “ridiculez” que la ex vedette salga hablar de su relación tras varios años de estar divorciados. No solo eso. El también deportista deslizó que Zanetti buscaría ganar dinero para “mantener” a su esposo Javier Blondet.

"Me parece una ridiculez que Mariella, después de más de una década de divorciados, venga hablar de mí. Es una vergüenza.  Como, seguramente, su marido no trabaja, necesitará plata para seguir manteniéndolo. Por eso se presenta y no se da cuenta del daño que le hace a mi hija”, declaró en entrevista con Trome.

De igual manera, Farid aseguró que nunca fue mantenido por Mariella Zanetti como se pregunta en el polígrafo del programa conducido por Beto Ortiz. “Ella jamás me mantuvo. Que ella ganara más dinero que yo, en esa época, es otra cosa. Por Dios, yo siempre he trabajado”, mencionó.

Por otro lado, negó que alguna vez haya agredido a la personalidad de televisión ante las especulaciones de lo que revelaría Mariella. “Jamás le toqué un pelo. Ella me cacheteaba y yo solo le agarraba las manos”, acotó.

Farid Ode denunció a Javier Blondet por supuestos maltratos a su hija Gamille.
Farid Ode denunció a Javier Blondet por supuestos maltratos a su hija Gamille. | Fuente: Instagram

Farid Ode descarta participar en El valor de la verdad: "No hablaría de Mariella"

Farid Ode rechazó participar en El valor de la verdad. El empresario cevichero recalcó que “ni por toda la plata del mundo” se pondría a hablar públicamente de sus intimidades con Mariella Zanetti ni de sus relaciones con exparejas en el sillón rojo.

“Yo ni por toda la plata del mundo me sentaría a hablar mal de ella. El mismo productor de El valor de la verdad fue a mi cebichería a hablar conmigo, pero mi hija me pidió que no salga. Me apena porque teníamos una buena relación y todo se viene abajo”, aseveró.

En otro momento, Ode consideró que la aparición de Mariella Zanetti en El valor de la verdad se debe, según su criterio, por haber quedado mal al defender a su esposo Javier Blondet ante el conflicto familiar con su hija.

“Lo raro es que sale a hablar cuando ella quedó mal porque la gente vio sus declaraciones, defendió al marido y no sacó cara por su hija”, añadió Ode.

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
farid ode mariella zanetti

Más sobre Farándula

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA