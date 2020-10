Anne Hathaway ha disfrutado a lo grande con la malvada de "The Witches" | Fuente: EFE

Es una de las estrellas más dulces y amables de Hollywood, pero Anne Hathaway ha disfrutado a lo grande con la malvada de "The Witches".

"Me gustó gritar a todo el mundo. Es algo tan inapropiado en la vida real...", bromeó antes de subrayar a EFE que ojalá la crueldad y vileza del autoritarismo pertenecieran solo a la ficción.

"No sé, creo que deberíamos dejar que los autoritarios estuvieran solo en la pantalla y no dejarles gobernar nuestros países", sostuvo.

En ese sentido, consideró que el poder es algo muy atractivo y fascinante, que se debe usar de forma correcta.

"Hay algo muy terrorífico sobre lo que pasa cuando se usa de manera incorrecta y algo realmente emocionante cuando se usa del modo correcto. Así que depende al final de quién lo ejerce", señaló.

No obstante, Hathaway señaló que "fue muy divertido interpretar a alguien tan obvia y desvergonzadamente terrible".

"Mostrar cómo creo que es el mal, y saber que al final la iban a parar", comentó.



Anne Hathaway confesó que la historia de "The Witches" la conoció en el cine y que, por mucho tiempo, no supo que estaba basada en un libro.

"No lo leí hasta que me ofrecieron este papel", comentó. "Y me gustó su melancolía, que no tenía un final feliz", añadió.

Además, la ganadora del Óscar por "Les Misérables" sostuvo que fue la forma en la que el director Roald Dahl le presentó la historia, lo que la convenció hacer el papel.

"Obviamente me encantó su imaginación, pero además me gustó mucho la manera en la que Roald Dahl le presentó a los niños que el mal existe en este mundo y que necesitas ser inteligente: solo por ser un niño no significa que el mal no te vaya a encontrar", indicó.



EL PROCESO PARA CREAR A LA BRUJA

Para la actriz, la interpretación de Anjelica Houston en la cinta de los noventa fue "perfecta", por lo que tenía que hacer una versión distinta.



"Creo que cualquier cosa que pareciera una imitación sería algo irrespetuoso para ambas", dijo. "Su versión fue tan perfecta que sería una pérdida de tiempo para todos. No quería hacer "The Witches" a menos que sintiera que podía hacer algo realmente mío y específico para la versión de Robert Zemeckis", expresó.

Además, detalló lo que tuvo en cuenta al momento de crear el acento, los gestos y los movimientos de esta bruja.

"Empecé con su andar porque era consciente de que tenía un dedo del pie muy largo así que supuse que tendría un caminar torpe, parecido a un caballo", precisó.

"Y el resto, no sé, es tan diva... Simplemente se imagina a sí misma siendo "tan fabulosa" y todo tiene que estar basado en eso. Va por ahí esperando aplausos en cada segundo, y se molesta mucho si la gente no aplaude o si aplauden en el momento equivocado. Es muy difícil complacerla: qué bruja más cara de mantener... (sonríe)", agregó Hathaway.



NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

En este episodio, la novela “Los viajes de Gulliver” surge como una sátira de la humanidad, las costumbres, creencias y valores del siglo XVIII y el subgénero de los “relatos de viajes”. Jonathan Swift, escritor y clérigo irlandés, no podría imaginar que su libro se convertiría con el tiempo en uno de los libros favoritos de los más jóvenes.