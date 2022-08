Anne Heche | Fuente: AFP

Anne Heche murió este viernes a los 53 años en el hospital West Hills de Los Ángeles, donde estuvo internada en el área de cuidados intensivos tras sufrir un accidente de vehicular. La familia de la actriz ya había anunciado en un comunicado que "no había esperanza de que sobreviva".

La muerte fue anunciada por su amiga Nancy Davis en una publicación de Instagram y posteriormente confirmada por su familia.

Según medios internacionales, Heche se estrelló con su Mini Cooper azul en la zona de Mar Vista (Los Ángeles, EE.UU.) y el vehículo acabó envuelto en llamas. El automóvil que conducía iba a tanta velocidad que se salió de la carretera y ardió al chocar contra un inmueble, provocándole graves quemaduras.

¿Qué ocurrió?

Las condiciones en las que Anne Heche subió al volante de su vehículo también han sido motivo de intensas polémicas. Y es que una de las cámaras de seguridad que estaba en el lugar de accidente, captó a la actriz conduciendo de manera temeraria antes de colisionar.

Según el diario TMZ, fuentes de la Policía indicaron que Heche había consumido cocaína, la cual fue hallada en las muestras y análisis que le practicaron a la actriz; también se localizaron restos de fentanilo.

Heche, que mantuvo sonadas relaciones con la actriz Ellen DeGeneres y el actor James Tupper, saltó a la fama a finales de la década de 1980 con su retrato de Vicky Hudson y Marley Love en la telenovela "Another World", por la que ganó un Emmy.

Luego protagonizó varias películas independientes - "Psycho" (1998), "I Know What You Did Last Summer" (1997), "Six Days, Seven Nights" (1998) - y llegó a estar nominada a un Tony por la obra de Broadway "Twentieth Century".

