Anthony Hopkins revive a Hannibal Lecter y se 'burla' del nuevo producto facial de Kim Kardashian

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A sus 87 años, Anthony Hopkins ha sorprendido al público al revivir, con su inconfundible humor ácido, al icónico Hannibal Lecter en un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Esta vez, el legendario actor no lo hizo en una película ni serie, sino en una divertida parodia publicada en su cuenta de Instagram, en la que aparece usando un nuevo y peculiar accesorio facial de la marca SKIMS, propiedad de Kim Kardashian.

En el clip, Hopkins luce el Seamless Sculpt Face Wrap, una prenda color nude diseñada para definir la línea de la mandíbula durante la rutina de cuidado facial nocturno. Con una camisa hawaiana azul y un reloj beige que hace juego con el accesorio, el actor mira a cámara y suelta una frase cargada de ironía: “Hola Kim, ya me siento 10 años más joven”, seguida por el famoso sonido de succión que inmortalizó en El silencio de los inocentes y un inquietante “¡Adiós!”.

El video desató una ola de reacciones. Kim Kardashian, de 44 años, no tardó en compartir el clip en sus historias de Instagram, acompañándolo con un entusiasta “¡ESTOY GRITANDO!”. Hopkins, por su parte, no dejó pasar la oportunidad de incluir referencias directas a su personaje, como en la descripción del post: “Gracias, Kim. No tengas miedo de venir a cenar”, evocando una de las líneas más famosas de Lecter en la cinta de 1991.

Usuarios de redes sociales celebraron el gesto del actor. Comentarios como “Anthony Hopkins burlándose de Kim”, “Hasta en la vida cotidiana haces perfecto tú interpretación de Hannibal”, “Solo de verlo me da como un miedito. Excelente actor” llenaron las publicaciones, mientras figuras como Gwyneth Paltrow y el actor Michael Beach aplaudieron su sentido del humor.

El nuevo y polémico producto de Kim Kardashian

El Seamless Sculpt Face Wrap —que fue lanzado el 29 de julio como parte de la línea facial de SKIMS— se agotó rápidamente tras la viralización del video. El producto, hecho con tela esculpidora e hilos de colágeno, cuesta 48 dólares y está disponible en dos tonos: clay y cocoa. Su peculiar diseño fue comparado en redes con la icónica máscara de sujeción de Hannibal Lecter, lo que generó tanto burlas como atención mediática para la marca.

El silencio de los inocentes, dirigida por Jonathan Demme, se estrenó en 1991 y arrasó en los Premios Oscar, llevándose las estatuillas a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guion Adaptado, Mejor Actriz (Jodie Foster) y Mejor Actor (Anthony Hopkins).

Con apenas 17 minutos en pantalla, Hopkins entregó una de las actuaciones más memorables del cine, que ahora revive, casi 35 años después, en clave de comedia y con un toque de skincare.