Juntos y felices: así aparecieron Isabella Ladera y Hugo García en un evento público en Miami [VIDEO]

Isabella Ladera y Hugo García se lucen juntos en evento público en Miami. | Fuente: Instagram (hugogarcia)

Isabella Ladera y Hugo García se lucen felices juntos en Miami. La modelo venezolana estuvo en un evento público al lado del exintegrante de Esto es guerra, avivando así un posible romance entre ambos luego de los bailes, abrazos y gestos cariñosos que los dos se dieron en la celebración por la apertura del salón de belleza de la influencer.

Fue Hugo García quien compartió en su cuenta de Instagram un video donde aparece dentro de una camioneta con Ladera, quien lo mira fijamente para acomodarle las cejas con una pequeña brocha. “Pensó que había perdido el que me regaló. Dice que la cejas a donde vaya siempre bien peinaditas”, escribió el peruano.

Seguidamente, Isabella Ladera apareció entre los brazos de Hugo García, quien le agarra de la cintura ante los flashes de las cámaras que los fotografiaban juntos. Ella lucía un elegante vestido largo color negro mientras que el exchico reality usa un conjunto más sport con un polo, una chaqueta y un pantalón de vestir oscuro con zapatillas.

Del mismo modo, García compartió otro video donde aparece sosteniendo de la cintura a la influencer venezolana, quien sonríe posando agarrada por el deportista peruano. Ambos miran a la cámara mostrando la confianza y el cariño que se tienen.

Cabe mencionar que la propia Isabella Ladera también compartió el video publicado por Hugo García, además de otros donde aparece al lado de una miga y otro momento donde resalta su vestido ante los camarógrafos ¿Habrá romance? Veremos.

Isabella Ladera es una popular influencer y creadora de contenido venezolana. | Fuente: Instagram

Hugo García e Isabella Ladera se muestran cariñosos en TikTok

Hugo García no escondió su entusiasmo por estar al lado de Isabella Ladera. A través de sus historias en Instagram, el influencer peruano compartió videos donde aparece la venezolana dando un brindis por la inauguración de su local.

Por otro lado, García publicó una foto al lado de Ladera agarrándole la cintura y recostando su cabeza al lado del cabello de la joven. “Lo mejor para ti, siempre”, expresó el también deportista en la imagen con Ladera.

Eso no es todo. Por medio de un live en TikTok, compartido por una usuaria, se puede ver a Hugo García e Isabella Ladera haciendo un coqueto baile. Él le agarra de la cintura mientras ella le enseña unos pasos para bailar salsa. Enseguida, la venezolana toca a García de la cintura y los brazos queriendo que siga sus pasos de baile.

En otro video se puede observar a Hugo García abrazando del cuello a Ladera, quien sonríe a la cámara mientras ambos juntan los rostros. Después, la influencer se pone encima del peruano agarrándole la mano y mirándolo sonriente. Luego, Hugo la agarra de la cintura por detrás demostrando una gran confianza y complicidad.

Isabella Ladera y Hugo García se mostraron cariñosos en un baile en TikTok. | Fuente: TikTok (adadita919)

Hugo García negó sentir celos de Vinicius Jr. tras ser visto con Isabella Ladera

Hugo García negó sentir celos de Vinicius Jr. luego de ver al brasileño junto a Isabella Ladera en un restaurante en Miami y tras la publicación de la propia influencer venezolana donde se le ve abrazada por la estrella del Real Madrid.

El modelo peruano afirmó que Isabella Ladera es su amiga y que no le afecta que salga con el futbolista internacional. “Isabella y yo nos llevamos super bien. Somos amigos. Siempre lo he dicho, no tendría por qué molestarme con ella”, declaró García a las cámaras de Amor y fuego.

El exintegrante de Esto es guerra recalcó desconocer si Vinicius Jr. busca pretender a Isabella, con quien apareció semanas atrás disfrutando de las playas en Miami, avivando un posible romance. “Ella me dijo que lo conoce y que iban a salir a comer. Eso es todo. Yo no tendría que estar mal con ella”, recalcó.

En otro momento, bromeó con la idea de pedirle a Vinicius Junior su camiseta asegurando que es hincha del Real Madrid, pero no del brasileño. “Obvio. Tengo mi camiseta del Real Madrid. Claro, soy hincha. De Vinicius no, del Real”, sostuvo.

