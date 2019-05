Anuel AA: cantante desmintó que fue víctima de un robo millonario en Chile

El artista puertorriqueño niega que haya sido víctima de robo en Chile. | Fuente: Getty Images.

Ayer en las redes sociales la tendencia de las noticias giró alrededor de un aparente robo millonario de un promedio de 250 mil dólares que sufrieron los artistas latinos Anuel AA y su pareja, Karol G. Sin embargo, todo fue una mentira, según una publicación reciente del reggaetonero en su cuenta de Instagram.

"A quién le robaron ?????? Ahora no me digan que yo no soy humilde", escribió en dicha red social, Anuel AA., el miércoles pasado. La publicación está acompañada de un video en donde el artista mostró dos relojes Richard Mille (200 mil dólares cada uno); un reloj Rolex (187 mil dólares). Además, mostró una docena de anillos y collares que, en su conjunto, valen 500 mil dólares.

Si bien el cantante desmiente el robo, también se ha hecho conocido que uno de los presuntos criminales que le robaron al artista había intentado ingresar, de forma ilegal, al Perú. Hablamos del venezolano Pedro Rodríguez Torres, quien fue intervenido en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y devuelto de forma inmediata a Chile.

¿Cómo le robaron las joyas a Anuel AA?

De acuerdo con la policía del vecino país del sur, los criminales ingresaron gracias a tarjetas clonadas en la habitación de los artistas, mientras ellos estaban presentándose en su concierto del Movistar Arena. Luego, los ladrones se separaron y enrumbaron hacia diferentes direcciones. Uno de ellos fue Rodríguez Torres, quien fue detenido por las autoridades peruanas.