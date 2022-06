Anuel AA generó comentarios positivos y negativos por incidente en show en Madrid. | Fuente: Twitter

Anuel AA está de gira por Europa y hace unos días estuvo presente en Madrid para deleitar a sus fanáticos con sus mejores canciones, sin embargo, en su último concierto, hubo una persona que también es fan de Karol G.

Como es de costumbre, las seguidoras de la colombiana utilizan una peluca azul en alusión al color de cabello que utiliza actualmente. Por ello, en su presentación, Anuel AA se mostró incómodo con una fan de su expareja a quien aludió haberle tirado una botella.

"Para quien me está tirando esa botella, tiene que ser la tonta esta con la peluca azul, esta que quiere llamar la atención", se le escuchó decir al reguetonero.

Esta actitud generó una serie de comentarios positivos y negativos ya que muchos creen que esa joven lo hizo a propósito para hacerle recordar su relación con Karol G. Por otro lado, otros aseguran que fue muy rudo.

Anuel AA contrajo matrimonio con Yailin 'La más viral'

A casi cinco meses de haber iniciado su relación sentimental, el reggaetonero Anuel AA y su novia, la cantante Yailin 'La más viral', contrajeron matrimonio este viernes 10 de junio. Una noticia que fue compartida por ambos a través de sus redes sociales.

Desde su cuenta de Instagram, Emmanuel Gazmey Santiago —verdadero nombre del rapero puertorriqueño— compartió un videoclip en el que aparece dando el sí y besando a la artista dominicana, con quien inició un vínculo emocional bastante comenda en redes sociales tras su ruptura con Karol G.

"Todo en manos de Dios. Yailin 'La más viral', las palabras ya no importan", escribió Anuel AA en la leyenda de su publicación. Por su parte, Yailin también compartió fotografías de su boda en su cuenta de Instagram. Las imágenes captan el momento en que la pareja firman los documentos que legalizan su vínculo matrimonial.

En la descripción de sus instantáneas, la cantante le dedicó unas palabras a su esposo: "Te amo. Nunca imaginé este momento ni cómo se sentía. Gracias por llegar a mi vida y darme esta felicidad que estoy viviendo contigo".

