Anuel AA y Karol G llegaron a Lima la madrugada de este jueves 2 de mayo. | Fuente: Instagram

Anuel AA y Karol G llegaron a Lima este jueves 2 de mayo en la madrugada. Ambos cantantes llegaron en un vuelo privado desde Santiago de Chile donde tuvieron dos presentaciones.

Los intérpretes llegan tras estar envueltos en una gran polémica en Chile, debido a que la Policía local señaló que los artistas sufrieron un robo valorizado en 250 mil dólares en lugar donde se hospedaban.

Sin embargo, el mismo Anuel AA descartó esta versión y señaló en Instagram que tiene todas las pertenencias con las que llegó a Chile.

"A quién le robaron ?????? Ahora no me digan que yo no soy humilde", escribió en dicha red social, Anuel AA., el miércoles pasado. La publicación está acompañada de un video en donde el artista mostró dos relojes Richard Mille (200 mil dólares cada uno); un reloj Rolex (187 mil dólares). Además, mostró una docena de anillos y collares que, en su conjunto, valen 500 mil dólares.

Superado este impase, los cantantes arribaron a Lima para presentarse este jueves 2 de mayo en el Jockey Club del Perú. Ambos llegaron en su avión privado y evitaron tener contacto con la prensa.