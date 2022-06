Anuel AA y Yailin 'La más viral' contrajeron matrimonio. | Fuente: Instagram / Anuel AA

A casi cinco meses de haber iniciado su relación sentimental, el reggaetonero Anuel AA y su novia, la cantante Yailin 'La más viral', contrajeron matrimonio este viernes 10 de junio. Una noticia que fue compartida por ambos a través de sus redes sociales.

Desde su cuenta de Instagram, Emmanuel Gazmey Santiago —verdadero nombre del rapero puertorriqueño— compartió un videoclip en el que aparece dando el sí y besando a la artista dominicana, con quien inició un vínculo emocional bastante comenda en redes sociales tras su ruptura con Karol G.

"Todo en manos de Dios. Yailin 'La más viral', las palabras ya no importan", escribió Anuel AA en la leyenda de su publicación.

Yailin 'La más viral' a Anuel AA: "Gracias por llegar a mi vida"

Por su parte, Yailin 'La más viral' también compartió fotografías de su boda con Anuel AA en su cuenta de Instagram. Las imágenes captan el momento en que la pareja firman los documentos que legalizan su vínculo matrimonial.

En la descripción de sus instantáneas, la cantante le dedicó unas palabras a su esposo: "Te amo. Nunca imaginé este momento ni cómo se sentía. Gracias por llegar a mi vida y darme esta felicidad que estoy viviendo contigo".

Asimismo, Yailin 'La más viral' afirmó que espera que su matrimonio con Anuel AA "dure años y años". "Juntos y dándonos todo el amor del mundo cadía que pase. Gracias por convertirme en tu esposa", concluyó.





Yailin 'La más viral' le dedicó unas palabras a Anuel AA tras contraer matrimonio. | Fuente: Instagram / Yailin 'La más viral'

Anuel AA se tatuó el nombre verdadero de Yailin ‘La más viral’

En abril de este año, Anuel AA decidió tatuarse el nombre verdadero de Yailin ‘La más viral’ en el cuello. Por medio de sus redes sociales, la cantante compartió el momento en el que están en su auto y ella le pide que muestre su nuevo tattoo.

En el video que subió a sus historias de Instagram, se lee “Georgina” con letras cursivas en la parte de debajo de su oreja izquierda. Este no es la primera demostración de amor que hace Anuel AA, ya que antes se había borrado la imagen que tenía con Karol G en su espalda cuando comenzó su nueva relación.

El cantante urbano se dio una nueva oportunidad en el amor al confirmar en enero pasado que tiene pareja, anunciada primero por la cadena Telemundo y luego en sus redes sociales.

