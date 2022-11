Anuel AA y Yailin iniciaron su relación en enero de este año y cinco meses más tarde, contrajeron matrimonio. | Fuente: Instagram

¡Será una niña! Anuel AA anunció mediante sus redes sociales que se convertirá en padre nuevamente junto a Yailin ‘La más viral’ quien mostró imágenes de su avanzado estado de gestación. El intérprete de ‘Nosotros’ contó la noticia a sus seguidores tras grabar el evento de la revelación de género de su bebé.

“Voy a ser papá. Que dios bendiga a todas las familias en el mundo entero. Te amo”, se lee en la publicación del artista. Por su parte, la rapera dominicana le dedicó un mensaje romántico a su esposo por ser una familia:

“Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia, pero del hombre que yo amara de verdad Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí me siento Super feliz la mujer más feliz del mundo. No sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo no tengo palabras aquí tú papi y yo te hicimos con mucho amor estamos esperando tu llegada mi gordita. Te amo”, escribió.

Como se recuerda, Anuel AA se dio una nueva oportunidad en el amor al confirmar en enero de este año que tiene pareja, anunciada primero por la cadena Telemundo y luego en sus redes sociales.

Anuel AA y Yailin contrajeron matrimonio

A casi cinco meses de haber iniciado su relación sentimental, el reggaetonero Anuel AA y su novia, la cantante Yailin 'La más viral', contrajeron matrimonio el viernes 10 de junio. Una noticia que fue compartida por ambos a través de sus redes sociales.

Desde su cuenta de Instagram, Emmanuel Gazmey Santiago —verdadero nombre del rapero puertorriqueño— compartió un videoclip en el que aparece dando el sí y besando a la artista dominicana, con quien inició un vínculo emocional bastante comentada en redes sociales tras su ruptura con Karol G.

"Todo en manos de Dios. Yailin 'La más viral', las palabras ya no importan", escribió Anuel AA en la leyenda de su publicación. Por su parte, ella también compartió fotografías de su boda en su cuenta de Instagram. Las imágenes captan el momento en que la pareja firman los documentos que legalizan su vínculo matrimonial.

En la descripción de sus instantáneas, la cantante le dedicó unas palabras a su esposo: "Te amo. Nunca imaginé este momento ni cómo se sentía. Gracias por llegar a mi vida y darme esta felicidad que estoy viviendo contigo".

Asimismo, Yailin 'La más viral' afirmó que espera que su matrimonio con Anuel AA "dure años y años". "Juntos y dándonos todo el amor del mundo cadía que pase. Gracias por convertirme en tu esposa", concluyó.

