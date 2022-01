Anya Taylor-Joy visita Argentina y sus fans salen en su búsqueda. | Fuente: EFE

Todos vuelven. La actriz estadounidense Anya Taylor-Joy se encuentra en Argentina, país donde vivió hasta los seis años y de donde es originario su padre. Así lo hizo saber el diseñador Laurencio Adot en su cuenta de Instagram el sábado pasado, con una foto junto a la actriz de “Gambito de Dama”.

Este primer encuentro encendió la alarma de sus seguidores, que han ido subiendo fotos con la intérprete de Beth Harmon. Ella se encuentra vacacionando junto con su pareja Malcolm McRae, y a ambos se les ha visto paseando por las calles del barrio de La Recoleta, en Buenos Aires, sin ningún tipo de seguridad personal.

Los seguidores que han tenido la suerte de cruzarse con Anya Taylor-Joy le han demostrado todo su cariño a través de fotos y regalos, como fue el caso de unas muchachas que le obsequiaron un anillo y un cuarzo, gesto que la actriz compartió en una historia de Instagram con el mensaje “Gracias, chicas”, acompañado de tres corazones y un emoji de lágrimas.

La actriz, que pasó la Navidad y buena parte de la semana pasada en las playas de Punta del Este (Uruguay), acaba de publicar en su Instagram una foto donde se le ve conmovida por su arribo a la capital argentina. “Esta foto fue sacada cinco minutos después de llegar a Buenos Aires por la primera vez en tres años. No podía para de llorar de la emoción. Esperemos que este año sea uno que nos deja unirnos con la gente y los lugares que queremos tanto”, escribió.





Anya Taylor-Joy confiesa que le gustaría volver a vivir en Argentina

En el mejor momento de su carrera, Anya Taylor-Joy se siente más cerca de Argentina que nunca. La actriz nació en Miami, pero vivió en el país latinoamericano hasta los seis años de edad, debido a que su padre, de origen argentino y escocés, trabaja allí. Por parte de su madre, su ascendencia es británica y española.

En una entrevista con la revista InStyle, de setiembre del año pasado, la protagonista de “Gambito de dama” fue invitada a una ronda de preguntas al estilo verdadero o falso sobre información de su vida personal y profesional. “Tengo ciudadanía estadounidense y argentina”, leyó en la premisa y aclaró que era cierto y, a la vez, mentira.

“Tengo pasaporte estadounidense y británico, pero tengo residencia argentina, lo cual me hace muy feliz porque me gustaría vivir en Argentina nuevamente”, sostuvo Anya Taylor-Joy. De hecho, no es la primera vez que habla al respecto, ya que ha mencionado que la mayoría de sus familiares viven en dicho país y viaja todos los fines de año para celebrar junto a ellos.

