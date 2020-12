Austin Agustín Santos, más conocido como Arcángel, habló sobre su estado de salud. | Fuente: Instagram

Arcángel reveló una posible enfermedad en el cerebro que se sumaría a problemas de corazón que arrastra desde hace un año. A través de sus redes sociales, el reguetonero de origen puertorriqueño compartió su actual estado de salud con sus seguidores.

"Desde hace un año vengo batallando con un corazón enfermo y ahora una supuesta mancha en mi cerebro. Pidiéndole a Dios a diario que me siga enseñando el camino, pues no temo a lo único seguro que tenemos en esta vida, ¡la muerte!, pero tampoco me quisiera marchar tan joven", señaló el artista también conocido como Austin Agustín Santos.

"Sueño con ver a una niña festejando sus 15 años, graduándose de la universidad y si es posible caminado por un altar. Bien decía mi madre, ¡hijo fuiste y padre serás! Deseo ver mis hijos cumpliendo sus metas, ¡quiero que mis hermanos y amigos logren todo lo que se propusieron y yo estar presente!", destacó el cantante urbano de 34 años.



En ese sentido, el artista estadounidense Arcángel expresó que querer llevar más honor a su madre y barrio que lo vio dar sus primeros pasos. "He sido buen hijo, padre, hermano y muy buen amigo para los que podrían contarlo y por tal razón me siento tranquilo. ¡Agradecido infinitamente con todas sus bendiciones y gracias por tenerme en oración! (HONOR,LEALTAD Y RESPETO)", se lee en su mensaje en Instagram.

"HASTA QUE SE SEQUE EL MAR Y LLUEVA PARA ARRIBA! GRACIAS A DIOS POR FANÁTICOS COMO LOS QUE TENGO. LES PROMETO SEGUIR LUCHANDO", concluye tras compartir una fotografía durante una sesión de resonancia magnética.

LA SALUD DE ARCÁNGEL

En septiembre de 2019, Arcángel dio a conocer que permanecía hospitalizado por síntomas de infarto. Según detalló, comenzó a sentir los problemas de corazón cuando viajaba en automóvil entre las ciudades estadounidenses de Miami y Orlando.

"Aprecio mucho todo el amor que me envían y lo mucho que se han preocupado por mí", señaló entonces, tras asegurar que pronto se sentiría mucho mejor.

A lo largo de su carrera, el intérprete urbano de ascendencia puertorriqueña ha trabajado con artistas de la talla de Farruko, J Balvin, Don Omar y Nicky Jam, entre otros muchos. (EFE)

