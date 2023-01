En "Argentina, 1985", el actor Claudio de Passana interpretó al dramaturgo Carlos Somigliana. | Fuente: Composición (Asociación Argentina de Actores / Amazon Studios)

El actor Claudio da Passano Gallo, que cumplió con un importante rol en la película 'Argentina, 1985', murió a los 65 años, según informó este miércoles la Asociación Argentina de Actores a través de un comunicado.

"Con gran dolor despedimos al actor Claudio Da Passano, afiliado a nuestro sindicato desde 1985. Llevó adelante una amplia y destacada labor en teatro, cine y televisión. Nuestras condolencias a su compañera, la actriz Malena Figó, familiares y amistades, abrazándolos en este duro momento", publicó la organización en redes sociales.

El último papel importante de Passano fue en el multipremiado filme suramericano, que precisamente en la víspera fue nominado para los Oscar 2023 como mejor película internacional.

En ella interpretó a Carlos Somigliana, un destacado dramaturgo argentino, que ejerció un rol relevante en el equipo de la Fiscalía que llevó adelante el Juicio a las Juntas en 1985, en el que fue juzgada la cúpula militar de la última dictadura argentina (1976-1983).

Con gran dolor despedimos al actor Claudio Da Passano, afiliado a nuestro sindicato desde 1985. Llevó adelante una amplia y destacada labor en teatro, cine y TV. Nuestras condolencias a su compañera, la actriz Malena Figó, familiares y amistades, abrazándolos en este duro momento pic.twitter.com/1VSN6I6Kg7 — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) January 25, 2023

Ricardo Darín reacciona a la muerte de Claudio da Passano

Impactado por la noticia, su célebre colega y protagonista del filme, Ricardo Darín, despidió al artista con un sentido mensaje en sus redes sociales.

"Querido Claudio, ¿cómo aguantar esta tristeza de tener que despedirte tan temprano? Ojalá la emoción de festejar nuestro trabajo te acompañe en este viaje. Estoy destruido y agradecido por haberte conocido, ¡gran compañero! Hasta el reencuentro, mi abrazo", escribió Darín en su cuenta de Twitter.

También recordó su figura el periodista y narrador deportivo uruguayo, aunque afincado en Argentina, Víctor Hugo Morales, quien se mostró "destruido" durante la emisión de su programa de radio.

El famoso autor del apodo "Barrilete cósmico" para referirse a Diego Armando Maradona en el Mundial de 1986 recordó que Claudio da Passano "tenía una gran vitalidad" y que era alguien tan cercano que el año pasado protagonizó la obra 'El reproche', escrita y dirigida por él.

Como bien explicó el periodista, Da Passano era un actor mucho más vinculado al mundo del teatro, llegando a interpretar 30 obras durante toda su carrera, y de la televisión.

querido Claudio , como aguantar esta tristeza de tener que despedirte tan temprano? Ojala la emocion de festejar nuestro trabajo te acompañe en este viaje...estoy destruido y agradecido por haberte conocido , gran compañero !Hasta el reencuentro mi abrazo . — Ricardo Darin (@BombitaDarin) January 25, 2023

'Argentina, 1985', nominada a mejor película en los Oscar 2023

Esta semana, el filme 'Argentina, 1985', dirigido por Santiago Mitre, fue nominado al Oscar 2023 en la categoría de Mejor película internacional, compitiendo con 'All Quiet on the Western Front' (Alemania), 'Close' (Bélgica), 'The Quiet Girl' (Irlanda) y 'EO' (Polonia).



La cinta ha tenido un gran camino previo al Oscar, llevándose el premio en la categoría a Mejor película extranjera en los Golden Globes 2023.

La película es protagonizada por Ricardo Darín y cuenta el juicio contra los responsables de la dictadura en Argentina durante la década de los 80.

La cinta también ganó el premio del público en la 70 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. El filme de Amazon Prime Video está protagonizado también por Peter Lanzani, Alejandra Flechner y Norman Briski.

(Con información de EFE).







