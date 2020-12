Mainca, hija menor de Armando Manzanero, dio positivo al nuevo coronavirus. | Fuente: Twitter @FUCAMM/EFE

Armando Manzanero falleció a los 85 años tras sufrir un paro cardiaco por las complicaciones de la COVID-19, síntomas tan fuertes que lo llevaron a estar hospitalizado en sus últimos días de vida. Sin embargo, las malas noticias no se han detenido para su familia, ya que su hija menor Mainca Manzanero también se encuentra luchando contra la enfermedad.

El pasado 7 de diciembre, los parientes cercanos visitaron Oaxaca (México) para celebrar el más reciente cumpleaños de Manzanero. Pasada la fecha, la menor de las hijas del músico dio positivo al nuevo coronavirus y, desde entonces, se encuentra combatiendo el virus.

Su hermano Juan Pablo Manzanero había informado que algunos de sus familiares se infectaron de la COVID-19 a raíz del festejo en honor a su progenitor, quien falleció el 28 de diciembre. Poco después, el programa mexicano Ventaneando logró comunicarse con Mainca para conocer su estado de salud.

“Los síntomas me dieron muy leves, he estado encerrada obviamente por seguridad y por precaución, pero efectivamente en cuanto mi papá salió positivo… Habíamos venido de un viaje familiar -fuimos a festejar su cumpleaños a Oaxaca- al salir él positivo, todos tuvimos que hacernos la prueba, no traía muchos síntomas, traía una gripa”, recordó la hija menor de Armando Manzanero.

A pesar de experimentar dichos malestares, Mainca Manzanero no pensó que realmente se tratara de la enfermedad que viene afectado a México y el mundo en medio de una crisis de salud: “No pensábamos realmente que fuera el coronavirus. Cuerpo cortado o malestar, pero nada más”.

SE MANTIENE EN CONFINAMIENTO

Mientras que, Mainca se encontraba haciendo confinamiento en casa, su hermana María Elena acompañaba a Manzanero en su hospitalización. Hace unas semanas, el creador de éxitos como “Esta tarde vi llover” y “Somos novios” fue internado de emergencia por síntomas fuertes del nuevo coronavirus, aunque no logró superar la enfermedad.

“Al salir positiva estoy encerrada en mi casa, en contacto por teléfono con la esposa de mi papá, con mi hermana María Elena que estuvo con mi papá”, reveló y se mostró aliviada que Laura Elena Villa, viuda del cantautor, no resultó contagiada tras el viaje familiar: “Bendito sea Dios ella no estuvo contagiada, ni sus hijos de ella”.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“El fantasma de la ópera” (1910) es la más célebre de sus novelas, una historia de amor sutil y refinada que bordea el terror, sin caer en la truculencia o irrealidad. Todo un clásico que ha visto multitud de versiones en cine, teatro y musicales.