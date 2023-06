Arnold Schwarzenegger agradece a peruanos por hacer tendencia su serie 'Fubar' en Netflix

Arnold Schwarzenegger viene recibiendo elogios por el éxito de su nueva serie ‘Fubar’ dónde actúa como protagonista en Netflix. En esta ocasión, el reconocido actor de 75 años agradeció a sus seguidores peruanos que colocaron ‘Fuba’ en tendencia en la famosa plataforma de películas y series a nivel mundial.

Fue por medio de su cuenta oficial de Twitter que Arnold Schwarzenegger respondió al post de un usuario que confirmaba que ‘Fubar’ se encuentra en el primer lugar de las 10 series más populares en el Perú, así como a la cabeza de la lista de reproducciones.

“Thank you, Perú!”, fue el mensaje que escribió el recordado actor de ‘Conan, el bárbaro’, ‘Depredador’, ‘Desafío total’, ‘Commando’, entre otros largometrajes con mucho éxito internacional.

Arnold Schwarzenegger, quien fue gobernador de California entre el 2003 y el 2011, generó miles de comentarios con su respuesta de agradecimiento al Perú. Asimismo, el tuit tiene hasta la fecha 11 mil 200 me gusta y más de 820 retweets.

Cabe resaltar que el también empresario austriaco-estadounidense agradeció a otros países que vienen posicionando su serie como una de las vistas en Netflix.

“Perú Mentioned”, “Visit Peru , our comedians imitate you on TV”, “Pero, ¿cuándo visiteichon”, “Mi país, mi país”, “De nada papito siempre al servicio”, “Hasta la vista waywa”, “Larga vida a Don Terminator!”, son algunos de los comentarios dejados por los usuarios.

Arnold Schwarzenegger: ¿De qué trata la serie ‘Fubar’?

‘Fubar’ se estrenó en Netflix el último 25 de mayo y cuenta con 8 episodios con duración de una hora cada uno.

La serie permite ver a Arnold Schwarzenegger (Luke Brunner) como un agente de la CIA que, justo antes de retirarse, descubre que su hija Enma Bruner (Mónica Barbaro) también pertenece a la organización de inteligencia y que en realidad no son familiares.

Ambos se ven envueltos en una misión encubierta que más parece una peligrosa reunión familiar.