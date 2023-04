Azul Guita regresó al mundo de la actuación a los 17 años y poco a poco se ha ido ganando un espacio en el mundo de las telenovelas. | Fuente: Netflix

Son varias las actrices que se han abierto en público para contar los abusos que han sufrido y así animar a las demás a alzar su voz. Una de ellas es Azul Guaita, la artista mexicana que hizo de Mía Colucci en la nueva versión de 'Rebelde' para Netflix.

Después de haber guardado silencio sobre esta mala experiencia, decidió abrirse y confesar que, durante su infancia, fue agredida sexualmente por un familiar cuando tenía tres años. “Fue hasta los 12”, dijo.

"Quiero compartirlo porque sé qué hay muchas personas que pasaron por eso y quiero sacar algo bueno de eso", agregó Azul Guaita para el podcast 'Soy todo lo que soy'. Para ella, esta situación fue difícil ya que, como era niña, no lo entendía del todo.

"Cuando entendí lo que me pasó fue que pude compartirlo, primero con amigas y ahora con todo el mundo. Al compartirlo muchas amigas se sintieron identificadas y me dijeron: 'gracias por contármelo, porque yo no tuve el coraje de decírselo a nadie y gracias a ti siento me siento identificada y sé que no estoy sola, y que esto me puede hacer más fuerte'", sostuvo.

Una de las razones principales por las que Azul Guaita no dijo nada antes fue por temor a ser juzgada por la sociedad y sintió que todo lo que le pasó fue su culpa. “Sentí que era mi culpa porque me dejé, pero estaba chiquita, no sabía que estaba pasando. Me decían 'vamos a jugar a las escondidas', [pero] no estábamos jugando a las escondidas".

"Mucha gente nos hace menos por no decir algo antes, y yo no lo he querido llevar al tema legal por el hecho de que si pasó hace un chingo ya no cuenta, que no tienes pruebas y, además, no quiero verlo [a mi agresor], eso es algo que no puedo hacer", finalizó.

Azul Guita en 'Rebelde'

La actriz mexicana encabezó el elenco de esta nueva versión de 'Rebelde'. Azul Guita fue la nueva Mía Colucci, pero en esta producción tuvo otro nombre y se llamó Jana Cohen.

La también modelo de 21 años inició su carrera cuando era tan solo una bebé, interpretando a la hija de Gaby Chávez, personajes protagonizado por Sherlyn, en la telenovela 'Clase 406'.

Azul Guita regresó al mundo de la actuación a los 17 años y poco a poco se ha ido ganando un espacio en el mundo de las telenovelas, así que ha sido parte de diversos melodramas como: 'Mi marido tiene familia', 'Soltero con hijas' y en 'Súbete a mi moto'.

