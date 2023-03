Bad Bunny y James Corden interpretando 'As it was', el éxito de Harry Styles. | Fuente: YouTube

Bad Bunny fue el invitado estrella del Carpool Karaoke, famoso segmento del programa 'The Late Late Show', conducido por el británico James Corden. En la dinámica participan famosos de todo tipo, especialmente de la industria musical, ellos suben al auto del anfitrión para conversar y cantar mientras dan un paseo.

Esta edición especial, emitida el martes 14 de marzo, empezó con una breve conversación entre el presentador y el artista urbano. Corden le preguntó sobre su decisión de utilizar el apelativo 'Bad Bunny' como nombre artístico.

"El primer concepto del artista que quería ser era este tipo de artista que no revelan su identidad, quería usar una máscara de conejo. Nunca quise ser tan famoso, así que luego simplemente seguí el 'flow'", respondió Benito Martínez Ocasio, nombre real del artista.





Bad Bunny y su versión de "At is was"

La primera canción que interpretaron juntos fue "Dakiti", del álbum "El último tour del mundo"; luego cantaron 'I like it like that', tema que grabó el boricua junto a la rapera dominicana Cardi B y el colombiano J Balvin. El tema "Tití me preguntó", de su más reciente producción musical "Un verano sin ti", tampoco podía faltar en el segmento.

Sin embargo, uno de los momentos más destacados fue la interpretación que hizo de "At is was", el éxito mundial del exintegrante de One Direction, Harry Styles. Aunque al inicio tuvo algunas dificultades para cantarla, el 'Conejo malo' supo apoyarse en la interpretación del presentador.

La participación de Bad Bunny en el programa culminó con un segmento en el que el artista urbano le enseñaba a Corden algunas movidas de lucha libre con la ayuda del famoso luchador de la WWE Rey Mysterio.

Bad Bunny sings ‘As It Was’ by Harry Styles on Carpool Karaoke with James Corden.



Bad Bunny, una de las celebridades mejor pagadas de 2022

Bad Bunny debutó en la lista de la revista Forbes de los 10 artistas y creativos mejor pagados del mundo -y único latino-, que lidera el grupo de rock Génesis y que incluye además a Taylor Swift, Sting y el actor Brad Pitt, famosos que en conjunto ganaron más de 1 300 millones de dólares en 2022.

El puertorriqueño ocupa la posición número diez y de acuerdo con el magazine, 2022 significó para el intérprete de 'Me porto bonito' un ingreso de 88 millones de dólares, producto de sus dos giras: 'El último tour del mund' y su costosa 'The World's Hottest Tour', realizadas durante la primavera y el otoño del pasado año.

El icono del pop, Taylor Swift, única mujer, regresa a la lista en noveno lugar, con los 92 millones de dólares, la mayor parte proveniente de ganancias de la música que lanzó en años anteriores, pese al éxito de su álbum Midnights, que lanzó en octubre pasado, y de su gira 'Eras Tour', que continúa este año, señala Forbes.

