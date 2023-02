Imagen del video oficial de 'Titi me preguntó', tema incluido en el álbum 'Un verano sin ti'. | Fuente: YouTube

"Tití me preguntó", una de las canciones más populares del puertorriqueño Bad Bunny, tiene un ritmo que podría ayudar a salvar vidas. Un interesante dato del American Heart Association (AHA), organización estadounidense enfocada en temas de investigación y salud cardiaca, asegura que la obra de Benito Martínez Ocasio es ideal para la reanimación cardiopulmonar (RCP).

Según la institución, el tema cuenta con un ritmo de 107 compresiones por minuto, lo que entraría dentro del rango aconsejado, entre 100 y 120, para realizar una reanimación cardiopulmonar. "'Tití me preguntó' de Bad Bunny puede ayudarte a mantener el ritmo y salvar una vida con RCP solo con las manos", dijo la AHA en sus redes sociales.

Además del éxito del "Conejo Malo", otras canciones como "Get Lucky", de Daft Punk, "1999", de Prince, "Respect", de Aretha Franklin, "Stayin Alive", de Bee Gees y "Flowers", de Miley Cyrus también pueden resultar efectivas al momento de practicar la reanimación cardiopulmonar (RCP).

No obstante, en caso de presenciar a un adolescente o adulto colapsar, la American Heart Association recomienda llamar a los números de emergencia para que un especialista pueda complementar la atención.

¿Qué es la RCP (Reanimación Cardiopulmonar)? ¿Cuándo se aplica?

Es una técnica que se pone en práctica cuando una persona sufre una Parada Cardio-Respiratoria súbitamente; con ella podrás restablecer la capacidad respiratoria y normalizar la actividad del corazón de la víctima. Mientras esperamos al servicio de emergencias, el siguiente paso luego de un evento de este tipo es comprobar el estado del paciente. Para ello, mueve suavemente a la víctima por el hombro, valorando si tiene algún tipo de respuesta. Comprueba también si respira o no. Si no lo hace, se encuentra en Parada Cardio-Respiratoria (PCR), y se debe aplicar el RCP. Aunque es una medida conocida, se ha comprobado que la maniobra de respiración boca a boca resulta innecesaria e ineficaz en personal no entrenado.

¿Cuáles son los pasos a seguir?

En la RCP en personal no entrenado lo que realmente ayuda es realizar un masaje cardiaco de alta calidad. Se deben poner ambas manos en el centro del esternón del paciente y hacer compresiones hacia abajo con los brazos extendidos en ángulo recto respecto cuerpo de la víctima. Hay que comprimir el esternón hacia abajo unos 5-6 cm, con una frecuencia aproximada de 100-120 veces por minuto, e intentar que las compresiones sean rítmicas y regulares, es decir, con las mínimas interrupciones posibles. Se debe cambiar de reanimador cada 2 minutos. El masaje cardiaco se debe mantener hasta que llegue la asistencia médica.

