Ryan Gosling será Ken en la nueva película de "Barbie". | Fuente: Composición

Después de que Warner Bros revelara cómo luce Margot Robbie como la protagonista de "Barbie", esta vez fue el turno de Ryan Gosling como Ken.

Luciendo una cabellera rubia platinada con un chaleco jean y su cuerpo tonificado, el actor se mostró sonriente y ha recibido muchos comentarios de aprobación como Ken.

De este modo, ahora se sabe que el próximo 21 de julio de 2023 llegarán a las salas de cine la cinta 'live-action' "Barbie", cuyo elenco, además de Margot Robbie, reúne a estrellas como Ryan Gosling, Simu Liu, Saoirse Ronan, America Ferrera, Emma Mackey, entre otras.

La presencia de Mackey, conocida por su rol en la serie "Sex Education", ha producido también gran expectativa entre los fans de la franquicia de la muñeca más famosa de Mattel, quienes seguramente aguardan con ansias el lanzamiento del tráiler oficial.

La primera imagen de Ryan Gosling como Ken en "Barbie"

Así luce Ryan Gosling como Ken en el live action de "Barbie". | Fuente: Warner Bros

Todo sobre el nuevo live-action de "Barbie"

La actriz australiana Margot Robbie se aleja de su recordado personaje de Harley-Quinn para interpretar a la muñeca más famosa del mundo: Barbie, película que llegará a la pantalla grande en el 2023.

En una entrevista para la revista “Vogue”, la actriz de “Suicide Squad” brindó más detalles sobre esta nueva película y confirmó que la directora de este live-action será dirigido por Greta Gerwig, directora de “Mujercitas”.

“¡Viene con un montón de accesorios! Y muchas conexiones nostálgicas. La gente escucha Barbie y cree que sabe lo que va a ser la película. Luego escuchan que es Greta Gerwig la que escribe y dirige y dicen ‘Bueno, tal vez no…’”, comentó la actriz al medio.

Si bien no se conoce los nombre de los actores que acompañarán a Margot Robbie en “Barbie” se sabe que la trama principal sigue siendo la misma: Barbie es expulsada de Barbieland por no ser lo suficientemente perfecta lo cual la obliga a embarcarse en una aventura en el mundo real.

