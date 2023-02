Barbra Streisand es parte del selecto grupo de artistas "EGOT" que han conseguido un Emmy, un Oscar, un Grammy y un Tony. | Fuente: EFE

Las memorias de la cantante y actriz neoyorquina Barbra Streisand, My Name is Barbra, serán publicadas el 7 de noviembre, anunció la editorial Vikings Book tras varios años de espera.

Desde sus primeros años en Brooklyn, su lugar de nacimiento, hasta sus inicios como estrella de clubes nocturnos en Nueva York y el éxito de su carrera, el escrito hace un recorrido por la trayectoria de la actriz de 80 años desde su propia mirada.

"El libro es como la propia Barbra, franco, divertido, obstinado y encantador", adelantó la editorial en su página web.

Este no es el primer libro del que Barbra Streisand es autora. En 2010, la estrella publicó My Passion for Design, en donde expresaba su amor y fascinación por el diseño y la arquitectura.

No fue hasta 2015 que la editorial Vikings Books anunció que habían adquirido los derechos de las memorias de Barbra Streisand, y aunque se tenía previsto su lanzamiento en el 2017, sus seguidores tuvieron que esperar seis años más.

Fue gracias a la pandemia que la cantante de The Way We Were pudo terminar el proyecto en el que había considerado embarcarse desde los años ochenta gracias a que la ex primera dama Jackie Kennedy le sugiriera hacerlo.

Lo que Barbra Streisand contará en el libro

A lo largo del libro sus seguidores podrán conocer cómo fue que la propia Barbra Streisand experimentó acontecimientos importantes de su carrera, como su actuación en el exitoso musical Funny Girl (1968) y las luchas que tuvo que librar en su carrera.

Así como el enorme esfuerzo que le supuso la creación de Yentl (1983), proyecto con el que la actriz se convirtió en la primera mujer en escribir, producir, dirigir y protagonizar una película.

El libro también promete una mirada a sus relaciones personales con personalidades como Marlon Brando y Madeleine Albright, así como su matrimonio con James Brolin.

Durante su larga carrera, Streisand trabajó en Broadway, protagonizó más de dos docenas de películas importantes, grabó 52 álbumes de oro y 31 de platino, ganó innumerables premios y ha triunfado en casi todos los medios de entretenimiento.

Es parte del selecto grupo de artistas "EGOT" que han conseguido un Emmy, un Oscar, un Grammy y un Tony, y tiene una de las voces más reconocibles de la historia de la música popular. (EFE)



