"Fue lo más liberador": Jessica Gunning, actriz de 'Bebé reno', habla abiertamente de su homosexualidad

La actriz de teatro y televisión inglesa Jessica Gunning, conocida por su papel de Martha Scott en la exitosa serie de Netflix Bebé reno, habló sobre su proceso de autodescubrimiento y de cómo llegó a aceptar su homosexualidad. Fue durante una reciente entrevista que concedió al podcast Reign With Josh Smith donde la intérprete precisó que a finales de 2022 decidió "salir del armario" ante su círculo cercano.

"Estoy rodeada de gays, todos mis amigos son gays; no es que estuviera reprimiendo nada, es solo que no pensé que podría serlo y todavía no puedo expresarlo de la mejor manera", sostuvo.



Gunning recordó que se sintió incómoda en su propio cuerpo, atribuyendo inicialmente esa sensación a su aspecto físico.

"Me di cuenta de que era una gran gay. Me di cuenta de que eso era lo que había sido, fue un gran momento donde todo encajó y todo tuvo sentido para mí. Durante mucho tiempo pensé, siendo una mujer más grande, que tal vez tenía que ver con mi tamaño, pero me sentía un poco alienada o como si estuviera acompañando a los demás. Pero tan pronto como me di cuenta, fue lo más liberador", explicó.

Jessica Gunning Vio reflejada su vida en una escena de Bebé reno

La actriz también hizo una analogía entre su propia experiencia y su personaje en Bebé reno. Para poner en contexto al entrevistador, Gunning narró una anécdota en la que, tras confesarle a su familia sobre su homosexualidad, logró dormir profundamente.

"De hecho, hay algo realmente emotivo en Bebé reno donde Donny [Richard Gadd] habla de dormir por primera vez en la casa de sus padres. Yo le dije a mi familia en Navidad (de 2022) y dormí durante 10 horas esa noche", recordó.

Jessica describió su orientación sexual como "un pequeño secreto" que incluso se había estado ocultando a sí misma, sin pensar que podría ser homosexual. Recordó que la serie The L Word fue un punto revelador en su vida, también mencionó una obra que hizo con Cate Blanchett, donde tuvo que besarla todas las noches en el escenario.

"¡Todas fueron señales del universo! Me tomó 36 años, pero lo logré", dijo con una sonrisa.

