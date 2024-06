El renacimiento de Brooke Shields: de sufrir abuso sexual y sobrevivir a Hollywood, a estrella de Netflix

Netflix estrenó la película La madre de la novia protagonizado por Miranda Cosgrove y Sean Tale. La cinta de comedia romántica se ha convertido en una de las más vistas de la plataforma, sin embargo, no solo se debe a su trama sino que trajo de regreso a la icónica Brooke Shields, actriz que se volvió famosa por Pretty Baby (1977) y La laguna azul (1980).

La trama sigue a una madre soltera que viaja junto a su hija a un resort paradisiaco para que conviva con su yerno y el padre de él (Benjamin Bratt). Pero cuando lo conoce, se da cuenta que se trata de un exenamorado de la adolescencia. Sin embargo, su camino en la industria no ha sido nada fácil. La misma Shields "sobrevivió de milagro" a esta carrera en la comenzó desde joven -en realidad, inició a los 11 meses de nacida en una propaganda de jabones-.

Su madre vio en Brooke Shields una mina de oro. Era su manager y adicta al alcohol. Como tenía problemas financieros, vio en su hija la solución a sus deudas por lo que la exploó laboralmente y llegó a un punto donde la hizo aparecer desnuda en unas fotografías artísticas que terminaron en Playboy. La actriz solo tenía 10 años.

Meses después, ocurrió un escándalo ya que fue parte de la película La pequeña donde interpretó a una prostituta. La cinta fue prohibida en muchos países debido a que consideraban su papel como "pornografía infantil". En los 80s, la popularidad de Shields incrementó logrando el protagónico en La laguna azul. "En ella ven tanto la inocencia como a la niña sexy. Es la fruta prohibida, el todo en uno, y es muy apetitosa", dijo una vez su madre en televisión.

Desde ese momento, ya era todo un ícono. Se convirtió en la celebridad más joven en aparecer en la portada de Vogue, la revista Time la escogió como "el rostro de la moda" y, a sus 15 años, causó revuelo como modelo de Calvin Klein -que tuvo que ser sensurado por sus insinuaciones eróticas-. "¿Quieres saber lo que se interpone entre mis Calvin y yo? Nada", decía la actriz en la publicidad de ese entonces.

Brooke Shields fue modelo infantil y obtuvo elogios de la crítica a los 12 años por su papel principal en la película "Pretty Baby" de Louis Malle. Fuente: @brookeshields

Brooke Shields: un vida llena de abusos

La fama de Brooke Shields crecía como la espuma y se codeaba con grandes artistas de la época como Michael Jackson y George Michael. Además, asistía al famoso club nocturno Studio 54. No obstante, ya en la cima y en la mayoría de edad, decidió ponerle un alto a Hollywood: quería graduarse con honores en Lenguas Romances en la Universidad de Princeton. Pero la industria no se lo perdonó.

"Cuando terminé (de estudiar) asumí que volvería a rodar una película al año. Pensaba: ‘Soy inteligente, les encantará una actriz inteligente’. Pero al regresar fue como la noche y el día. No empezaba de cero, sino desde menos 10. No podía encontrar papeles porque no entendían qué era yo. ¿Modelo? ¿Actriz? Fue un momento muy difícil para mí", dijo en una entrevista.

En marzo de 2023, contó por primera vez que un un productor cinematográfico abusó sexualmente de ella cuando planeaba regresar a la industria: "No peleé mucho. Me quedé congelada. Un ‘no’ habría sido suficiente, pero solo pensé: ‘Mantente con vida y después te marchas’. Solo me callé y esperé", recordó la artista que en ese entonces tenía 20 años.

Tras su breve matrimonio con el tenista Andre Agassi, Shields se sintió liberada cuando se divorciaron ya que lo consideró como "tóxico". Y sí, por su sola aparición de la actriz en un episodio de Friends, el deportista rompió todos sus trofeos que tenía en la vitrina. Parecía que tras ese cameo iba a ser una estrella en ascenso nuevamente, pero no fue así.

Recién con el lanzamiento de su documental Pretty Baby, Brooke Shields, la neoyorquina aprovechó para lanzar Commence, su marca de productos para el cabello para mujeres mayores de 40 años. Además, confesó que está haciendo todo lo que no hizo su madre con ella: guiar por el buen camino a sus hijos. Ahora, está acompañando a Grier, su hija de 19 años, en su carrera de modelo.

Brooke Shields y Miranda Cosgrove protagonizan la nueva comedia romántica "La madre de la novia".Fuente: Netflix

