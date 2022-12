Becky G y Sebastian Lletget en la ceremonia de los Latin Grammy 2022 donde se llevó cuatro gramófonos. | Fuente: Instagram

La cantante Becky G compartió una gran noticia a sus seguidores a través de sus redes sociales ya que su pareja, el futbolista Sebastian Lletget, le propuso matrimonio. Tras compartir imágenes de lo que fue ese momento especial para ambos, no tardó en recibir innumerables comentarios de felicitaciones.

Desde Carlos Rivera, Karol G, Anitta, Lele Pons y más, fanáticos y amigos expresaron sus mejores deseos. “OMG Mamiiii. Que todas las noches sean de boda y que todas las lunas sean de miel ¡FELICIDADES!”, escribió la colombiana.

Si bien Becky G es conocida, su pareja Sebastian Lletget también lo es en el fútbol. Actualmente forma parte del equipo FC Dallas. En redes sociales siempre comparten sus momentos juntos y en entrevistas ha dado detalles de cómo él como pareja y amigo, le ha ayudado a luchar contra la ansiedad y la depresión.

"Me cansé de sentirme cansada, de preocuparme por lo que dice la gente, por lo que dice la industria, de la presión de dar más y más —y no tienes que ser superestrella para saber lo que es sentir presión, dar más y más y trabajar más y más y no tener nada para dar. Es difícil", admitió la artista People en Español hace unos meses. "Y cuando te tomas tiempo para ti misma, para descansar, puedes recibir. El viaje juntos a Hawaii en el 2021, alejados el resto del mundo, fue la mejor terapia”.

Becky G, de 25 y Sebastian Lletget, de 29, tienen una relación de más de cinco años y se conocieron gracias a amigos en común.

El protagonista de 'My man'

En el 2020, Becky G estrenó su nueva canción "My Man", acompañado de un divertido videoclip donde aparece compitiendo en retos con su pareja Sebastian Lletget. El sencillo está inspirado por el éxito de Jenni Rivera "La Gran Señora", que tiene una letra sobre el empoderamiento femenino con una narrativa que muestra las idas y vueltas de una pareja: los buenos y malos momentos de una relación.

El videoclip se grabó en la casa de Becky G y fue inspirado en el convivir durante un "periodo infinito" junto al jugador de fútbol. "Siempre sentí que la historia de esta canción era única", escribió la artista en Instagram al momento de compartir el clip. Además, comentó que tanto ella como su familia aman el trabajo de la fallecida Jenni Rivera.



En otro momento, se refirió a cómo se adelantó el tema a su tiempo: "Siempre me ha gustado el enfoque desde el que Jenni Rivera canta en su hit 'La Gran Señora' y me parece que era algo muy transgresor en su tiempo. Es una perspectiva única que no suele ser compartida en las canciones".

Por ello es que Becky G se inspiró en él. "Me pareció que sería realmente genial traer ese beat y esa visión al 2020 con my propio estilo spanglish", planteó.

