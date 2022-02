Belinda se pronuncia tras el fin de su romance con Christian Nodal | Fuente: Facebook | Belinda

Belinda usó sus redes sociales para publicar un comunicado refiriéndose al difícil momento personal que le toca afrontar, luego de confirmarse el fin de su relación con Christian Nodal. La pareja tenía casi tres años de romance y planeaban llegar a altar.

Diversos rumores habían inundado las redes sociales desde que el cantante mexicano anunció su separación con su exprometida, después de haberse convertido en una de las parejas más queridas de la industria musical.

"Belifans, quiero agradecer todo el amor y apoyo incondicional que siempre me han demostrado. Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie sabe que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho", empezó escribiendo la artista.

"Les pido que nuestra energía sea amor y respeto hacia los demás. Empiezo una nueva etapa en mi vida concentrándome en estar bien tanto espiritual como profesionalmente", agregó la intérprete antes de cerrar su comunicado con una frase de la filósofa y escritora francesa, Simone De Beauvoir.

"Cierro este ciclo aprendiendo que 'el día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida' - Simone De Beauvoir", finalizó.



EL ANUNCIO DE CHRISTIAN NODAL

El último lunes, Nodal publicó un comunicado en las historias de su cuenta en Instagram para confirmar que su relación con Belinda había terminado.

“A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro”, dice parte del mensaje.

El artista mexicano aseguró que la decisión fue tomada en conjunto y que siempre le deseará lo mejor a su expareja.

"Con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo. Pido respeto por la decisión que hemos tomado, en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempos felices vividos y los de prueba también", escribió.

PLANEABAN CASARSE

En noviembre pasado, Christian Nodal adelantó en una entrevista que tenía planes de contraer matrimonio con Belinda y que la ceremonia se realizaría en el transcurso del 2022. "La religiosa la queremos para el año que viene (2022). Pero la que se viene y será muy pronto, es por lo civil", dijo el cantante al programa el programa "Despierta América".

En la misma entrevista, el cantante confesó que era celoso con Belinda "cuando había que serlo" y también que disfrutaba mucho su compañía durante sus conciertos. Incluso, reconoció que se esforzaba todavía más, para darle una buena impresión.

