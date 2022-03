La supermodelo Bella Hadid se animó a hablar de su intervención a la nariz y confesó que es la única que cirugía que se ha realizado. | Fuente: Composición

La supermodelo Bella Hadid habló por primera vez sobre las cirugías plásticas que se realizó cuando tenía 14 años. De acuerdo con la estrella de las pasarelas, se hizo una intervención a la nariz y lamenta haberlo hecho.

"Ojalá hubiera conservado la nariz de mis ancestros. Creo que al crecer me hubiera asentado", confesó la joven de familia holandesa y palestina. Además, explicó que, aparte de la rinoplastia, no se ha hecho ningún otro arreglo en el rostro.

"La gente piensa que cambié completamente mi cara debido a una foto mía cuando era adolescente y me veía hinchada. Estoy bastante segura de que no te ves igual ahora que cuando tenías 13, ¿verdad?" preguntó. "Nunca he usado relleno. Pongamos fin a eso. No tengo ningún problema con eso, pero no es para mí", agregó.

Las críticas sobre su rostro hicieron que Bella Hadid no se sintiera una supermodelo y vivió comparándose con su hermana Gigi. "Yo era la hermana más fea. Yo era la morena. No era tan cool como Gigi, no tan extrovertida. Eso es realmente lo que la gente decía de mí. Y desafortunadamente cuando te dicen cosas tantas veces, simplemente lo crees".

Isabella Khair Hadid, más conocida como Bella Hadid, es una supermodelo estadounidense. | Fuente: Twitter

Bella Hadid sufre de la emfermedad de Lyme

Yolanda Foster, madre de las famosas modelos Gigi y Bella Hadid, reveló que dos de sus hijos fueron diagnosticados con la enfermedad de Lyme, una infección bacteriana que afecta a varios órganos del cuerpo, causada por la espiroqueta Borrelia burgdorferi, que es trasmitida por las garrapatas.

“Cuando a dos de mis hijos más pequeños, Bella y Anwar (el hermano menor de las chicas), les diagnosticaron la enfermedad de Lyme en su forma crónica a principios de 2012 me llenó de desesperanza verles sufrir en silencio solo para apoyarme a mí”, explicó la veterana modelo, que también ha padecido Lyme.

Yolanda les prometió que encontrará una cura para que puedan llevar una “vida sana:

“No permitiré que vivan una vida de dolor y sufrimiento. Caminaré hasta el final del mundo para encontrar la cura que les permita llevar la vida sana que se merecen”, aseguró. “Ningún niño debería sufrir como lo han hecho ustedes. Les doy las gracias a los dos por su generosidad durante este viaje. Su amor inquebrantable y su compasión me han mantenido viva y me han animado a luchar durante los momentos más oscuros de mi existencia”.

