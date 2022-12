Jennifer Garner y Ben Affleck estuvieron 10 años juntos; sin embargo, los problemas con el alcohol, infidelidad y una serie de situaciones fueron suficiente motivo para que se separaran. | Fuente: Instagram

Ben Affleck continúa siendo noticia luego de su repentina boda con Jennifer Lopez. A pesar de que se han dado una nueva oportunidad en el amor, el actor aún sigue luchando con el alcoholismo.

Tras su paso por The Howard Stern Show, el protagonista de Justice League se sinceró sobre cómo fue batallar con su interior, mientras estaba casado con Jennifer Garner, quien también es una actriz conocida en Hollywood.

La pareja se casó en el 2005 y tres años después decidieron divorciarse. De acuerdo con las declaraciones de Ben Affleck, él seguiría bebiendo y buscando soluciones pocos afectivas si aún estuviera con su exesposa.

“Probablemente seguiría bebiendo. Es parte de por qué comencé a beber... porque estaba atrapado. Yo estaba como ‘No puedo irme por mis hijos, pero no estoy feliz, ¿qué hago?’ Lo que hice fue beber una botella de whisky escocés y quedarme dormido en el sofá, lo que resultó no ser la solución”, comentó el artista de cine.

Por otro lado, Ben Affleck señaló que junto a Jennifer Garner trataron de sacar adelante su matrimonio por sus hijos, pero no fue suficiente; ya que no querían que los niños percibieran ese concepto negativo de una familia.

“La verdad fue que nos tomamos nuestro tiempo, tomamos la decisión... Nos distanciamos. Tuvimos un matrimonio que no funcionó, esto sucede, con alguien a quien amo y respeto, pero con quien ya no debería estar casada. Al final, lo intentamos. Lo intentamos, lo intentamos porque teníamos hijos. Ambos sentimos que no queríamos que este fuera el modelo de matrimonio que ven nuestros hijos”, agregó.

Como se recuerda, Ben Affleck estuvo en rehabilitación en el 2001, 2017 y 2018. “La única cura real para el alcoholismo es el sufrimiento. Solo esperas que tu umbral de sufrimiento se alcance en algún lugar antes de que destruya tu vida”, comentó.

El matrimonio entre Ben Affleck y Jennifer Lopez

Las estrellas de Hollywood, Jennifer Lopez y Ben Affleck, contrajeron matrimonio el pasado 16 de julio en una ceremonia privada que tuvo lugar en Las Vegas, Estados Unidos.



El portal TMZ accedió a registros judiciales que evidenciaron la unión de la pareja. Según el documento, que está a nombre de Benjamin Geza Affleck y Jennifer Lynn Lopez, ambos accedieron a una licencia de matrimonio en el condado de Clark, en el estado de Nevada, el sábado 16 de julio.

Además, según confirmó una fuente a la revista People, el actor y la actriz realizaron una ceremonia "pequeña" para celebrar su vínculo. "Era súper, súper pequeño. La madre [de Jennifer Lopez] y los niños estaban allí. Solo querían casarse, así que se casaron", señaló.

Como se recuerda, Ben Affleck y Jennifer Lopez se comprometieron en el 2004; sin embargo, se separaron por motivos laborales. Tiempo después, el actor se casó con Jennifer Garner y tuvo tres hijos; mientras que la artista contrajo nupcias con Marc Anthony y tuvo mellizos.

Aunque tomaron caminos diferentes, siempre mantuvieron ese lazo de amistad. Se apoyaban públicamente. "Ambos están muy seguros en su relación y Ben la adora. Realmente está destinado a ser y todos a su alrededor piensan que son una pareja perfecta", dijo una fuente a E! News.

