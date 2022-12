Lopez anunció el lanzamiento de su nuevo disco 'This is Me... Now', una versión actualizada de su lanzamiento de 2002 titulado 'This is Me... Then'. | Fuente: AFP

La cantante estadounidense Jennifer Lopez anunció el lanzamiento en 2023 de su nuevo disco, 'This is me... Now', que vuelve a inspirarse en su relación con Ben Affleck y se da a conocer justo 20 años después de que sacara al mercado "This is me... Then".

Hace unos días, la intérprete de 53 años había borrado todo el contenido de su cuenta de Instagram y había cambiado su fotografía de perfil por una imagen en negro sin mensaje, lo que hizo sospechar a sus seguidores que anticipaba un proyecto inminente.

De nuevo en Instagram, la "Diva del Bronx" publicó un video en el que recrea la portada del primer álbum para dar paso al arte del nuevo proyecto, en el que habrá 13 canciones con títulos como 'Mad in love', 'Dear Ben pt. II' o 'Greatest love story never told'.

'This is me... Then' fue muy significativo para la también actriz, pues algunos temas habían surgido de la inspiración que le supuso su incipiente romance con el actor Ben Affleck, con quien se comprometería el mismo año de la salida de ese disco.

Entre dichas canciones se encuentran 'Dear Ben' o 'Jenny From The Block', en cuyo videoclip contaba la persecución de los paparazzi a su noviazgo y aparecía el protagonista de Batman.

"El amor verdadero nunca muere"

La pareja, mejor conocida por sus fans como "Bennifer", retomó su relación sentimental en 2021, concretando su amor con una boda íntima en Las Vegas el pasado julio.

Lopez cuenta actualmente con 15,4 millones de seguidores en TikTok, 227 millones en Instagram, más de 45 millones en Twitter y 60 millones en Facebook.

'This is me... Now' es su noveno álbum de estudio y, según un comunicado de prensa mencionado por la revista People, enseña una "vulnerabilidad" nunca antes mostrada y habla de "esperanza, fe y un amor verdadero que nunca muere".

