Ben Affleck interpretó a Batman en la 'Liga de la justicia' (2017), sin embargo, reveló que las adicciones, su divorcio y más, hicieron que no sea su mejor papel. | Fuente: Composición

Tras pasar por una serie de conflictos personales y laborales, Ben Affleck se sinceró sobre su papel como Batman en la “Liga de la justicia” en el 2017. El artista aseguró que interpretarlo fue “el punto más bajo” de su carrera.

Mientras hablaba de lo que fue ponerse en la piel de Bruce Banner, enumeró las cosas que pasaron mientras se rodaba la cinta y, entre ellas, recordó que el director Zack Snyder se retiró del proyecto tras la muerte de su hija.

“Realmente fue la ‘Liga de la Justicia’ el punto más bajo para mí. Esa fue una mala experiencia debido a la confluencia de cosas: mi propia vida, mi divorcio, estar demasiado lejos, y luego la tragedia personal de Zack y la nueva filmación. Simplemente fue la peor experiencia. Fue horrible”, dijo Ben Affleck en entrevista con Los Angeles Times.

Cabe resaltar que el actor volverá a ser Batman en la película “The Flash” que será dirigido por el argentino Andy Muschietti y se perfila como uno de los mayores acontecimientos cinematográficos de 2022.

Ben Affleck interpretó a Batman en una serie de películas de DC. | Fuente: Pinterest

Ben Affleck y su despedida como Batman

En otra entrevista, Ben Affleck confirmó que su presencia como Batman en la película “The Batman” es su despedida con ese personaje.

“Puso un final realmente agradable a mi experiencia con ese personaje. Nunca he dicho esto, pero quizás mis escenas favoritas en la interpretación de Batman que he hecho están en la película ‘The Flash’”, dijo para The Herald Sun.

Cabe resaltar que el estreno de esta cinta está prevista para inicios de noviembre de este año, sin embargo, debido a la crisis sanitaria que atraveisa el mundo, es probable que se atrase su lanzamiento.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.