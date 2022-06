El hijo menor de Ben Affleck chocó un auto de lujo, afortunadamente salió ileso. | Fuente: AFP

Samuel, el hijo menor de Ben Affleck y Jennifer Garner, chocó un lujoso Lamborghini Urus contra un BMW durante la visita que hizo con su padre y la pareja de este, Jennifer Lopez, a una tienda de autos de lujo, ubicada en Los Ángeles.

Según Los Ángeles Times, el hecho sucedió el domingo 26 de junio cuando Samuel, de diez años, junto con Ben Affleck y Jennifer Lopez daban una mirada al auto, valorizado en cerca de US$ 230 000.

Las imágenes del choque fueron registradas

En un video registrado por un paparazzi, se ve al menor en el asiento de piloto, mientras Ben Affleck, parado a su lado, parece darle algunas instrucciones. Justo cuando Jennifer López sube al asiento de atrás, el auto de color amarillo retrocede repentinamente e impacta con un BMW blanco, a escasos centímetros detrás.

Como se aprecia en las imágenes, el choque fue muy leve y nadie resultó herido. Incluso se ve al pequeño Samuel y a su padre acercarse a ver el nivel el impacto. Y según pudo saber Los Angeles Times, a través de un representante de Ben Affleck, nadie resultó herido.

Jennifer Lopez se refirió a su hija Emme con lenguaje inclusivo: "Elle es mi socie favorite"

Jennifer Lopez dejó su pasado con el exbeisbolista Alex Rodríguez, pero aún continua en el corazón de sus fanáticos de este deporte ya que la diva latina se presentó en el famoso Dodgers Stadium de Los Ángeles.

Hace unos días, la cantante estuvo en el escenario con su hija Emme Muñiz para interpretar un par de temas, no obstante, lo que llamó la atención de sus seguidores es que se refirió a la adolescente de 14 años como “elle” o “they/them”.

En su presentación, Jennifer Lopez se refirió a su primogénita con los pronombres neutrales: “La última vez que actuamos juntes fue en un gran estadio como éste y les pido que canten conmigo todo el tiempo. Así que esta es una ocasión muy especial”, dijo en inglés.

“Elle está muy ocupade, reservade, me cuesta mucho cuando elle sale, pero vale cada centavo porque es mi socie directe favorite de todos los tiempos, así que si me permiten...”, fue la introducción de JLO para Emme.

En ese momento, la joven de 14 años ingresó con un atuendo rosa y para complementar su outfit, lució una gorra negra con las letras “LA”.





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).