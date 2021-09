Billie Eilish responsabiliza a los medios por su baja autoestima: "No es divertido". | Fuente: Instagram

La cantante Billie Eilish ha recibido muchos reconocimientos en su corta trayectoria musical y ha ganado diferentes premios, sin embargo, ha sido sometida a exposición y culpa a los medios de entretenimiento de su país por su fama y baja autoestima.

Durante la entrevista que tuvo con Drew Barrymore para su programa en YouTube, la artista de 19 años se refirió al precio que tuvo que pagar para hacerse conocida.

“Volví a ver mi documental ‘The world’s a Little blurry’ y me hizo llorar porque me ponía a pensar cuán libre de espíritu y cuán abierta de mente era en ese momento y como luego los medios te arrancan eso de ti. Ahora no es divertido”, dijo Billie Eilish.

Sin embargo, la intérprete de ‘Bad guy’ confesó estar consciente de que tiene que trabajar en ese aspecto para poder superarlo. “Sabes que siempre he sido muy honesta y decidida, lo que creo que es como una bendición y una maldición”, sostuvo.

A pesar de ello, Billie Eilish aseguró que está tratándose con psicólogos para volver a tener la confianza que tenía antes y no dudar de su talento.

Billie Eilish estrena su nueva canción

Tras haber estrenado en julio su álbum "Happier Than Ever", la cantante Billie Eilish sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de "NDA", un nuevo sencillo que es, al mismo tiempo, un adelanto de su material discográfico.

Se trata, según un comunicado de prensa de su sello discográfico, del "lado más oscuro" del nuevo proyecto de la ganadora de siete premios Grammy, que también incluirá los temas ya estrenados "Therefore I Am" y "My Future".

Además, la canción viene acompañada por un videoclip que la misma Billie Eilish dirigió y en el que ella aparece junto a 25 conductores de acrobacias profesionales. Un material que fue grabado en una sola toma, sin dobles de acción ni efectos visuales para los autos.



El primer adelanto que la artista de 19 años lanzó de su disco de estudio fue "Your Power", que debutó el décimo puesto en el Billboard Hot 100 y registró más de 150 millones de reproducciones en las dos primeras semanas de lanzamiento.

