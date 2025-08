Viene al Perú: Shin Hyun Joon, estrella de 'Escalera al cielo', anuncia fan meeting en Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Shin Hyun Joon estará en Lima. El popular actor surcoreano, famoso por su interpretación de Tae-hwa en la recordada serie Escalera al cielo, vendrá a nuestro país para una reunión exclusiva con sus fans y para su participación en un concierto sinfónico donde se interpretarán en vivo los memorables temas de una de las telenovelas más exitosas en Asia y en varios países del mundo.

Fue el compositor, productor y pianista Tonny Keys quien anunció hace unos días, mediante un post en su cuenta de Instagram, la llegada a Lima de la estrella televisiva surcoreana para noviembre de este 2025 con el evento denominado ‘Memories to haven’. “Pronto inicio de preventa. Perú”, se lee en su post.

Asimismo, varios usuarios —y seguidores del k-drama— expresaron su entusiasmo al enterarse de la pronta llegada del actor Shin Hyun Joon, quien también participó en Star's Lover, Cain y Abel, Bridal Mask, Escuela Moorim, El negocio familiar, entre otras series de televisión surcoreana.

“Por favor, no jueguen con mi corazón”, “Morí, que alguien me diga cómo se respira”, “Al fin conoceré a quien interpreta a mi personaje favorito en Escalera al Cielo”, “Amamos esta noticia”, “Mi mamá se emocionó”, fueron algunos de los comentarios que recordaron con cariño al personaje en uno de los programas que marcó el inicio de las series surcoreanas en Latinoamérica y que quedó marcado por su tema Bo Go Ship Da.

Shin Hyun Joon interpreta a Tae-hwa en la recordada serie surcoreana Escalera al cielo. | Fuente: Logos Film

Shin Hyun Joon, actor de Escalera al Cielo, confirmó fan meeting en Lima

Por su parte, el propio Shin Hyun Joon confirmó su llegada a Lima para un fan meeting y para su participación en el concierto sinfónico donde se tocarán los temas musicales de la serie Escalera al Cielo.

Por medio de sus historias en Instagram, el actor de 56 años publicó este lunes un post con su fotografía, el anuncio del fan meeting y el concierto sinfónico acompañado del sonido de la canción Bo Go Ship Da.

Cabe resaltar que el anuncio fue hecho primero por Tonny Keys, quien se hizo conocido por sus recitales sinfónico de exitosos doramas coreanos como Boys Over Flowers, Mi adorable Kim Sam Soon, Escalera al Cielo, entre otros.

Este nuevo concierto tributo a Escalera al Cielo se dará luego de haberse realizado dos presentaciones en Jesús María logrando sold out y anunciando nuevas presentaciones en Arequipa, Huancayo, entre otras ciudades del Perú.

Por el momento, se desconoce el lugar del concierto con Shin Hyun Joon. De acuerdo a la organización, se indica que pronto se dará la información necesaria para la adquisición de entradas, así como el cronograma de actividades del fan meeting con el actor surcoreano.

El actor Shin Hyun Joon anuncia fan meeting y concierto sinfónico en Lima.Fuente: Instagram (_shinhyunjoon_)

El éxito de Escalera al Cielo y su impacto en el Perú

Escalera al Cielo es una recordada serie de televisión surcoreana del género drama y romance. Fue dirigida por Lee Jang-soo y basada en el guion de Park Hye-kyung. Fue producida por la empresa Logo Films y transmitida por Seoul Broadcasting System. Su primer episodio se estrenó el 3 de diciembre de 2003, con un total de 20 capítulos, hasta el 5 de febrero de 2004.

La serie tuvo un rotundo éxito en Corea del Sur consiguiendo grandes número de audiencia por su sorprendente narrativa y destacada historia llena de amores imposibles y tragedias inesperadas.

A nivel internacional, Escalera al Cielo destacó en Latinoamérica, incluido el Perú, marcando el inicio del neologismo Hallyu y la difusión de la cultura surcoreana en nuestro país.

De igual manera, Escalera al Cielo fue una de las primeros k-dramas que se transmitieron en televisión nacional en el 2006 marcando así el comienzo de una larga lista de programas del país asiático difundidos en señal abierta.

¿De qué trata Escalera al Cielo?

Escalera al Cielo se basa en un conmovedor romance entre dos jóvenes que crecieron juntos con un destino inesperado lleno de tristeza, que deberán superar solo con amor.

"La historia comienza cuando el joven Song Juh, un destacado pianista y único heredero del Grupo Global, y Jung Suh, hija única del arquitecto que construyó los edificios del Grupo Global, son dos enamorados adolescentes (…) Todo cambia cuando el padre de la niña se casa con Tae Mira, una famosa actriz y modelo coreana, quien trae consigo a sus hijos, la ambiciosa Yuri y al irracional pero sensible pintor Tae Hwa. Se desata una serie de conflictos cuando el hermanastro comienza a demostrar sentimientos románticos hacia Jung Suh. Por otra parte, Yuri apoyada por su madre, comienzan a maltratar a Jung Suh. Yuri hace todo lo posible para arrebatarle el novio a su hermanastra. Años más tarde, ella tiene un accidente causado por su hermanastra Yuri la cual pierde la memoria olvidando por completo a Song Juh, que la creía muerta, hará todo lo posible por hacerle recuperar la memoria, al tiempo que las secuelas del atropello comienzan a mostrarse ante Jung Suh", se lee en la sinopsis oficial.

¿Quién es quién en la serie Escalera al Cielo?

Kwon Sang-woo como Cha Song-joo.



como Cha Song-joo. Baek Sung-hyun como Song-joo (joven).



como Song-joo (joven). Choi Ji-woo como Han Jung-seo / Kim Ji-soo.



como Han Jung-seo / Kim Ji-soo. Park Shin-hye como Jung-seo (joven).



como Jung-seo (joven). Shin Hyun-joon como Han Tae-hwa / Han Cheol-soo.



como Han Tae-hwa / Han Cheol-soo. Lee Wan como Tae-hwa (joven).



como Tae-hwa (joven). Kim Tae-hee como Han Yoo-ri.



como Han Yoo-ri. Park Ga-ryung como Yoo-ri (joven).



como Yoo-ri (joven). Lee Hwi-hyang como Tae Mi-ra.



como Tae Mi-ra. Ha Jae-young como Han Soo-ha.



como Han Soo-ha. Kim Ji-sook como Min Seo-hyun.



como Min Seo-hyun. Jung Hae-yong como Han Pil-soo.



como Han Pil-soo. Lee Charm como Jang.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis