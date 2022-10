Ana de Armas se pone en la piel de Marilyn Monroe en la película 'Blonde'. | Fuente: Netflix

Netflix compartió un video en el que se muestra la transformación de Ana de Armas como Marilyn Monroe para la película 'Blonde'. En el clip, que dura menos de un minuto, los maquillistas comienzan tapándole las cejas a la actriz para volverla rubia, luego siguen con el cabello para ponerle la peluca.

Basada en una novela de la escritora estadounidense Joyce Carol Oates, la película dura 2 horas con 45 minutos y retrata con crudeza el ascenso al estrellato y sobre todo los problemas mentales de la estrella icónica de Hollywood, que murió a los 36 años.



Ana de Armas protagoniza 'Blonde' que es una cinta biográfica sobre Marilyn Monroe, la intérprete rubia más famosa de Hollywood. Esta producción está basada en la novela homónima del autor y dirigida por Andrew Dominik ("The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford") para Netflix.

La actriz se pondrá en la piel de la modelo en un proyecto que lleva en producción desde hace casi diez años y que originalmente iba a protagonizar la actriz Naomi Watts. Tras el rechazo de Watts se habló de Jessica Chastain como sustituta, aunque finalmente fue de Armas, la protagonista de "El internado" la escogida para el papel.

¿De qué trata ‘Blonde’?

Dirigida y escrita por Andrew Dominik, 'Blonde' narrará la historia de la icónica actriz, que se unió a la industria cinematográfica en 1945 y se convirtió rápidamente en uno de los símbolos sexuales más destacados del séptimo arte. Durante la década de los 40 y 50, Marylin Monroe encandiló al público en sus facetas como actriz, cantante y modelo, gracias a su sonrisa, mirada seductora y andares sensuales.

Sin embargo, a pesar de esta fachada de éxito, Monroe tuvo que lidiar con una turbulenta vida privada y con unos problemas de salud mental que la llevaron a morir tras una sobredosis por barbitúricos en 1962, con solo 36 años. Un aspecto de su carrera que también abordará la película, lo que significa que es un filme exclusivo para mayores de 18 años.

Junto con Ana de Armas, completan el reparto de “Blonde”, Adrien Brody, Bobby Cannavale, Xavier Samuel, Julianne Nicholson, Caspar Phillipson, Toby Huss, Sara Paxton, David Warshofsky, Evan Williams, Michael Masini y Luke Whoriskey.

Para lograr el acento de Monroe para 'Blonde', antes de que comenzara el rodaje, Ana de Armas aseguró a The Times of London que pasó casi un año entero trabajando en ello: "Me llevó nueve meses de entrenamiento conseguir el acento correcto. Fue muy agotador, mi cerebro estaba frito".

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 19 Terminó BETTER CALL SAUL: el análisis del final

Better Call Saul ha terminado y nadie pudo ocultar su tristeza. Renato León, junto al crítico de cine y docente, Jose Carlos Cabrejo, y al periodista cultural de RPP, Marco Zanelli, analizan la serie que ha dejado melancólicos a sus fans. ¿Es mejor que Breaking Bad? ¿El final está a la altura? ¿Qué se viene ahora? Esto y mucho más a tan solo un clic.