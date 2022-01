Amigos y colegas de Bob Saget lamentan su muerte | Fuente: Instagram / Bob Saget

El mundo de la actuación y, sobre todo de la comedia, lamenta la repentina partida de Bob Saget, el actor que interpretó a Danny Tanner en “Tres por Tres”, “Fuller House” y que nos arrancó más de una risa con los “Verdaderos videos hechos en casa”. Sus amigos y colegas han tomado las redes sociales para lamentar su muerte.

Uno de los primeros en manifestarse fue John Stamos. El recordado "Jesse Katsopolis" en la serie “Tres por tres” escribió en Twitter: “Estoy abatido. Destrozado. Estoy en completo y absoluto shock. Nunca tendré otro amigo como él. Te quiero mucho, Bobby”.

Otra actriz de la popular serie que se manifestó en redes sociales fue Candace Cameron, "D. J. Tanner" en la serie: "No sé qué decir. No tengo palabras. Bob fue uno de los mejores seres humanos que he conocido en mi vida. Lo quise mucho”.

La actriz Kat Dennings, que compartió roles con Saget en la serie “Raising Dad” se expresó a través de Instagram: "Estoy sin palabras. Bob Saget fue el mejor. Muy amable. Fui su hija en la televisión durante una temporada y él fue generoso, protector, cariñoso y maravilloso. Hablaba de sus hijos constantemente. Descansa en paz".

Otras personalidades del mundo de la actuación y el humor que manifestaron su pesar en las redes sociales son la actriz Whoopi Goldberg, el cómico Jon Stewart, el legendario productor y escritor Norman Lear, el comediante Marc Maron, entre muchos otros.

Encuentran muerto a Bob Saget en un hotel

Bob Saget, recordado actor de “Tres por tres” y “Fuller House”, murió en un hotel en Orlando, Estados Unidos, de acuerdo con el parte policial de las autoridades del condado de Orange.

Como se recuerda, el artista de 65 años es conocido por su papel de Danny Tanner en la mencionada comedia y en la secuela de esta que se encuentra en Netflix. El pasado lunes, el programa ‘The Morning Show’ conversó con Saget y él parecía de buen humor.

Hasta el momento se desconocen las razones de su muerte ocurrida este domingo 9 de enero. Sin embargo, la Policía ha descartado que se trate de una intoxicación por drogas ya que el actor estuvo en rehabilitación.

