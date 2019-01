Brian May | Fuente: Archivo

Una respuesta polémica.El guitarrista de la icónica banda de rock Queen, Brian May le respondió a una fanática suya cuando esta le pidió que dejara de seguir a Bryan Singer, ex director de la cinta "Bohemian Rhapsody" (biopic de Freddie Mercury y el grupo musical), después de que fuera acusado de abuso sexual.

"Bri, necesitas dejar de seguir a Bryan Singer después de todo lo que ha hecho. Gracias", le escribió la usuaria Sue. Nl. Su respuesta causó una ola de críticas.

"Deberías meterte en tus propios asuntos y dejar de decirme qué hacer. Y necesitas aprender a respetar el hecho de que un hombre o una mujer son inocentes hasta que se demuestre lo contrario", escribió.





Ante las críticas, Brian May tuvo que pedir disculpas públicas a todos sus fanáticos usando su cuenta de Instagram.

“Pido perdón por haberte respondido de forma tan brusca y desconsiderada. Mi respuesta fue consecuencia de percibir que alguien me estaba diciendo lo que tengo que hacer. Ahora me doy cuenta de que me equivocaba al pensar eso. En realidad, lo que intentabas hacer era protegerme, lo cual te agradezco”, dice una parte del mensaje.

“No tenía ni idea de que decir que alguien es inocente hasta que se demuestre lo contrario podía ser interpretado como ‘defender’ a Bryan Singer. No tenía ninguna intención de hacer eso. Supongo que habré pecado de inocente, porque tampoco se me había ocurrido nunca que ‘seguir’ a una persona en Instagram podía interpretarse como que apruebo su comportamiento. El único motivo por el que seguía a Bryan Singer es que trabajamos con él en un proyecto. La situación terminó cuando el señor Singer fue despedido durante el rodaje de la película, pero supongo que dejar de seguirle nunca me pareció algo necesario. Ahora, a causa de este malentendido, le he dejado de seguir. Lo siento mucho. Esto debe de haberte molestado, me gustaría poder retirar ese comentario, pero todo lo que puedo hacer es pedirte disculpas”, finalizó.