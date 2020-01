Brad Pitt reveló que rechazó participar en la película "Matrix", | Fuente: Composición Europa Press

Brad Pitt es uno de los actores más reconocidos de su generación, y ahora es uno de los favoritos al premio Oscar por su papel en "Érase una vez en... Hollywood", la novena película de Quentin Tarantino. Sin embargo, el intérprete confesó haber rechazado un papel en una de las películas más icónicas de los últimos años: "Matrix".

"Cogí la pastilla roja", reveló el actor a USA Today haciendo referencia a la mítica escena de Neo y Morfeo. "Rechacé 'Matrix', es lo único que diré. No me ofrecieron la segunda ni la tercera, sólo la primera. Vengo de un lugar, quizá por mi educación, en el que si no recibí [el papel], es que nunca fue mío. Y creo que nunca fue mío, sino de otra persona", explicó.

"Si hiciéramos un programa sobre las grandes películas en las que he rechazado estar, necesitaríamos dos noches", bromeó el actor, que no llegó a revelar qué papel le ofrecieron en la película de las hermanas Wachowski. Un rol que, según un reportaje de The Wrap, podría haber sido el del protagonista de la trilogía, Neo, personaje al que terminó dando vida Keanu Reeves.

El propio Reeves retomará su papel en la secuela que ya prepara Lana Wachowski y a la que también regresa Carrie Ann-Moss como Trinity. "Matrix 4" también podría recuperar a El merovingio, un enigmático personaje que podría formar parte de la nueva entrega de la saga que llegará a los cines el 21 de julio de 2021.

La propia Wachowski firma el guión de la película junto a Aleksander Hemon y David Mitchell. Además de Reeves y Ann-Moss, completan el reparto de la cinta Neil Patrick Harris, Yahya Abdul-mateen II, Jessica Henwick, Toby Onwumere, Max Riemelt o Erendira Ibarra.