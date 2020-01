Los Oscar 2020 se realizarán el 9 de febrero. | Fuente: EFE

La 92 ceremonia de los Oscar se llevarán a cabo este 9 de febrero para premiar a lo mejor del mundo cinematográfico. Entre las nominaciones más importantes está la de ‘Mejor canción’, en la que cinco temas compiten.

Los productores de los Oscar 2020, Lynette Howell Taylor y Stephanie Allain, anunciaron este jueves a los cantantes que interpretarán los temas musicales más representativos de "Toy Story 4", “Rocketman”, “Breakthrough”, "Frozen II" y "Harriet".

"Estamos entusiasmados de tener un increíble grupo de nominados e intérpretes que ofrecerán momentos musicales únicos que solo verán en los Oscar 2020", dijeron Howell Taylor y Allain.

Los intérpretes de la canción original de este año son el compositor Randy Newman interpretará “I Can’t Let You Throw Yourself Away” de la cinta "Toy Story 4"; el cantante Elton John pondrá la voz para “(I’m Gonna) Love Me Again” de “Rocketman”, con la letra de Bernie Taupin.

Además, la cantante Chrissy Metz interpretará I’m Standing With You” de “Breakthrough”, con el apoyo lírico de Diane Warren; la compositora Cynthia Erivo dará voz para “Stand Up” de “Harriet”, con la música y letra de Joshuah Brian Campbell.

En tanto, la cantautora Idina Menzel cantará “Into The Unknown” de “Frozen II”, junto con – Performed by Idina Menzel and Aurora, con la música y la letra de Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez.

Además de las cinco actuaciones de canciones nominadas, el espectáculo de los Oscar 2020 contará con una aparición especial de Questlove y un segmento dirigido por invitados de Eímear Noone, quien será la primera mujer en conducir durante una transmisión de los Oscar.